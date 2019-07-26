Еще один заход на цель: Трамп обзавелся новым шефом Пентагона

Минобороны США возглавит работавший на ВПК лоббист Марк Эспер

У американского военного ведомства появился новый руководитель. Сенат 90 голосами против 8 утвердил в должности министра обороны кандидатуру Марка Эспера. Процедура утверждения проходила в довольно сжатые сроки — в августе конгресс уходит на каникулы. Последние несколько недель недавний министр по делам армии руководил Пентагоном с приставкой "и.о.". Какой будет военная линия Вашингтона при новом главе ведомства и как получилось, что за последние семь месяцев работы администрации Дональда Трампа на пост руководителя Пентагона приходит уже четвертый назначенец, — в материале "Известий".

"… и прекрасный семьянин"

Кандидатуру Марка Эспера в качестве нового министра обороны одобрил сенат конгресса США. Неожиданностью такое решение не стало — после прошедших в ноябре прошлого года промежуточных выборов правящая Республиканская партия упрочила свои позиции в верхней палате, поэтому исход процедуры утверждения кандидата, предложенного президентом Дональдом Трампом, во многом был предопределен.

Фото: TASS/AP Photo/Carolyn Kaster

Впрочем, на предшествовавших голосованию слушаниях 55-летнему Эсперу всё равно пришлось поволноваться. На таких встречах кандидатам нередко устраивают настоящую головомойку, и в этот раз будущему министру тоже досталось — пришлось оправдываться и давать обещания в ответ на вопросы о его прошлом.

При этом опубликованная на сайте минобороны биография Эспера, казалось бы, вполне подходит для новой должности — кадровый военный, закончил знаменитую академию в Вест-Пойнте, позднее учился в Гарварде и Университете Джорджа Вашингтона. Министр имеет опыт боевых действий (он поучаствовал в первой войне в Персидском заливе в 1990–1991 годах), в общей сложности он 10 лет отдал военной службе и еще больший срок провел в рядах Национальной гвардии и резерве вооруженных сил. Эспер 30 лет состоит в браке, у них с женой трое уже взрослых детей.

Сбалансировали лобби

Позднее Эспер занялся политикой и бизнесом — поработал в консервативном аналитическом центре Heritage Foundation, был помощником баллотировавшегося в президенты сенатора Фреда Томпсона, потрудился в Американской торговой палате. В 2017 году его выдвинули на пост министра армии США, а вот до этого Эспер в течение семи лет возглавлял службу по работе с государственными органами в корпорации Raytheon, то есть, по сути, лоббировал интересы одного из крупнейших подрядчиков Пентагона, ведущего борьбу за поставку минобороны техники на десятки, а то и сотни миллиардов долларов.

Именно этот момент и заинтересовал законодателей — в первую очередь, конечно, находящихся в оппозиции демократов. "В ходе самого острого обмена репликами в ходе слушаний по утверждению в комитете, в остальном проходивших дружелюбно, сенатор Элизабет Уоррен (демократ от штата Массачусетс), которая добивается права стать кандидатом своей партии на президентских выборах, нажала на Эспера тем, чтобы он согласился на более длительные и широкие ограничения на сделки с его бывшим работодателем (Raytheon), срок которых истекает в ноябре", — писала, в частности, The Los Angeles Times.

Дело в том, что соглашение об этических нормах, которое Эспер подписал, занимая пост министра армии, запрещает ему принимать какие-либо решения, касающиеся Raytheon. Срок действия этого соглашения заканчивается в ноябре, однако на предложение сенатора-демократа Эспер ответил жестко и по-военному прямо: "Нет, сенатор, этого я делать не буду". Он также заявил о несогласии с "предположением о том, что каждый, кто пришел из бизнеса или корпоративного мира, коррумпирован". Уоррен, которая строит свою предвыборную программу, в том числе на обещании навести порядок в отношениях власти и корпораций, подобный ответ кандидата в кресло шефа Пентагона назвала "явно попахивающим коррупцией".

Марк Эспер на слушаниях в сенате накануне назначения министром обороны США Источник изображения: Фото: REUTERS/Erin Scott

Продвижение бизнесом своих интересов путем подспудного лоббирования через высокопоставленных чиновников — практика хоть порицаемая и даже уголовно наказуемая, но при этом вполне распространенная и давно привычная как в США, так и в других странах мира. Эксперты полагают, что назначение Эспера тоже проходило не без желания обеспечить некий баланс интересов крупнейших предприятий ВПК и их неофициальных представителей в американской администрации. Вероятно, в Белом доме сочли, что хоть крупнейшими подрядчиками Пентагона остаются Boeing и Lockheed Martin, интересы Raytheon, третьего крупнейшего поставщика, тоже должны учитываться. Как отмечает американист Арег Галстян в колонке, опубликованной ТАСС, выдвижение Эспера "должно решить ряд задач: создать дополнительного конкурента для Boeing и Lockheed и диверсифицировать финансовые потоки по оборонной линии перед грядущей президентской гонкой 2020 года".

Насколько отстраненным сможет остаться Эспер от принятия решений, которые будут затрагивать интересы его недавнего работодателя, — вопрос открытый. Как отмечает DefenseNews, "крайне диверсифицированный бизнес Raytheon охватывает все министерство обороны". "Компания со штаб-квартирой в Массачусетсе является одним из ведущих поставщиков управляемых ракет, а также комплексов ПВО Patriot, продажа которых иностранным правительствам имеет геополитическое значение", — напоминает портал.

Дефицит кадров

Связи с оборонно-промышленным комплексом для людей, кандидатуры которых Белый дом прочит на высокие посты в Пентагоне, не новость. Например, предшественник Эспера, трудившийся на министерском посту также с приставкой "и.о.", Патрик Шэнахан несколько лет работал в Boeing. Тем не менее "кандидат на высший в министерстве пост, который вел лоббистскую деятельность на Капитолийском холме, — случай, похоже, беспрецедентный", пишет LAT.

Шэнахану оказалось не суждено стать полноценным министром — руководивший военным ведомством с декабря прошлого года, после широко обсуждавшегося ухода Джеймса Мэттиса, в начале лета он попал в неприятный скандал. USA Today в середине июня выяснила, что девять лет назад отношения Шэнахана с женой испортились настолько, что дело дошло до семейного насилия. Пара позднее развелась, однако о нескольких случаях рукоприкладства стало известно правоохранительным органам и делом занялось ФБР. И.о. шефа Пентагона, хоть и категорически отвергал предположения о том, что поднял руку на супругу, предпочел взять самоотвод. Место Шэнахана занял Эспер.

Фото: REUTERS/Erin Scott

Примечательно, что в момент начала в сенате слушаний по утверждению Эспера в середине июля ему пришлось оставить пост временного руководителя минобороны — данная процедура запрещает человеку, который является и.о. главы военного ведомства, становиться его постоянным, полноценным руководителем. В итоге на несколько дней Эспер формально остался министром армии, а Пентагон возглавил "халиф на час" — министр ВМС США Ричард Спенсер.

"До администрации Трампа военное ведомство лишь дважды в истории возглавлял и.о. министра — в последний раз такое было в 1989 году, при этом более одного и.о. в течение одного года не было ни разу", — пишет в этой связи АР. Агентство также отмечает, что "отсутствие стабильного руководства на высших позициях в Пентагоне стало поводом для вопросов со стороны конгресса во время напряженных отношений с Ираном и продолжающихся военных действий США в Афганистане и Сирии".

К слову, пока нет ясности и с заместителем главы еще одной важнейшей военной структуры США — объединенного комитета начальников штабов. Нынешний вице-председатель КНШ генерал Пол Селва уходит в отставку 31 июля, при этом дата слушаний в сенате по кандидатуре его сменщика генерала Джона Хайтена еще даже не назначена. У министра обороны сейчас нет одного из замов, также вакантна и гражданская позиция министра ВВС.

Форменная чехарда

К слову, Спенсер стал уже четвертым чиновником, который, хоть и на крайне непродолжительное время, оказался "у руля" в американском минобороны с декабря прошлого года. Тогда пост министра покинул Джеймс Мэттис — слишком много противоречий за без малого два года совместной работы накопилось в его отношениях с президентом. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало решение Трампа о выводе основной части войск из Сирии. В адресованном Трампу письме министр, за которым закрепилось прозвище Бешеный Пес, выражал уверенность в том, что глава государства сможет найти себе нового министра обороны, взгляды которого будут "больше соответствовать" его собственным.

Логично предположить, что меньше чем за полтора года до президентских выборов 2020 года, на которых нынешний хозяин Белого дома намерен добиться второго срока, Трампу понадобится такой член кабинета, который полностью играл бы на его стороне. Однако из высказываний Эспера нельзя сделать однозначный вывод о том, что действия нового руководителя Пентагона всегда и во всем будут по нраву верховному главнокомандующему.

Во всяком случае на слушаниях в сенатском комитете, комментируя свои взгляды по внешнеполитическому направлению своей будущей работы, он откровенно заявил, что "разделяет взгляды" Мэттиса и "публично это демонстрировал". К самостоятельности его призывали и участники слушаний — к слову, в поддержку кандидатуры Эспера высказывались отнюдь не только республиканцы, но и демократы. По словам одного из них, сенатора Тима Кэйна, он надеется, что преемник Мэттиса на посту министра "сможет продемонстрировать тот же уровень прямоты, принципиальности и стремления остаться независимым даже в наиболее сложных обстоятельствах", пишет Army Times.

Фото: TASS/EPA/Virginia Mayo

Пока, впрочем, у Трампа нет особых причин беспокоиться из-за того, что новый член его администрации решит "взбрыкнуть". Так, он жестко отозвался о поставке российских систем С-400 Турции, назвав эту покупку Анкары однозначным препятствием для участия Турции в программе истребителей F-35, хотя и подчеркнул, что республика остается "близким союзником" Соединенных Штатов по НАТО. Эспер также заявил, что для противостояния России и Китаю "критически важно" поддерживать в готовности национальные ВС и силы Североатлантического альянса, при этом с "агрессией России" невозможно будет справиться без сил ядерного сдерживания.

Будущий министр, вполне в духе высказываний других чиновников из администрации Трампа, заявил, что в развале Договора о ракетах средней и меньшей дальности виновна Москва, и пообещал, что США будут "убеждать Россию вернуться к соглашению", а Вашингтон будет придерживаться всех условий ДРСМД до 2 августа. Какого-то прогресса за две оставшиеся до этого дедлайна недели ожидать вряд ли стоит — времени критически мало, при этом Москва обоснованно напоминает, что первыми из договора в январе этого года вышли именно США, а претензии Вашингтона, касающиеся ракеты 9М729, беспочвенны и несостоятельны.

Кирилл Сенин