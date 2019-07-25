Проблема с фонарями кабин F-35 возникла из-за желания сэкономить

Проблема с фонарями кабин малозаметных истребителей F-35 ("Военное обозрение" ранее писало об этом) возникла из-за желания офиса программы сэкономить, использовав более дешевые материалы. Об этом пишет издание Breaking Defense, со ссылкой на пресс-секретаря проекта JFS Брэнди Шиф.

Источник изображения: topwar.ru

Офис программы F-35 испытывает проблемы, связанные как с производством отдельных элементов самолета, так и поставкой запчастей. В 2019 программа должна была выйти на 80% боеготовность. На данный момент руководство проекта утверждает, что большинство подразделений F-35 достигли 60% боеготовности, некоторые достигают 70%. Однако "дьявол кроется" в формулировках, и на деле боеготовность гораздо ниже. Одной из проблем, которые мешают программе достичь целей, является потеря фонарем кабины стелс-свойств.

Фонарь кабины F-35 – сложная многослойная конструкция. Часть слоев отвечают за то, чтобы колпак самолета обладал теми же свойствами малозаметности, что и вся конструкция в целом. Большая часть фонарей соответствует нужным спецификациям. Однако ряд из них начал терять свои свойства спустя всего пару сотен часов налета.

Проблема из-за желания сэкономить

Проблема вызвана отслоением части покрытия. Вопрос не влияет на летную годность фонаря или самолета, однако потеря малозаметности ставит под угрозу весь истребитель. Как выяснилось, проблема оказалась в деньгах. Точнее, в попытке сэкономить.

Причиной отслоения покрытия стал герметик. При анализе неполадки выяснилось, что изначально сертифицированный для проекта материал был заменен в 2015 году на другой, более дешевый. После того, как проблема была обнаружена и идентифицирована, офис программы вернулся к прежнему поставщику, более дорогому – но более надежному. Сейчас все фонари кабин малозаметных истребителей поставляются с более качественным герметиком. Ожидается, что благодаря этому шагу количество ранних отслоений в F-35 уменьшится.

Помимо этого, правительство готовится сертифицировать покрытие от еще одного поставщика. Все необходимые контракты заключены, и в настоящее время проводятся испытания на совместимость нового покрытия с фонарем кабины F-35. Проверка технических характеристик и испытания на совместимость колпака от нового поставщика с катапультируемыми сидениями продолжаются и, как ожидается, продлятся до первого квартала 2020 года.

Благодаря этим шагам руководство программы ожидает улучшения ситуации с поставкой запчастей. Предполагаемой цели в 80% боевой готовности офис рассчитывает достичь в 2020 году.