Самый большой в мире Андреевский флаг можно будет увидеть в Кронштадте

Самый большой флаг Военно-Морского Флота России будет развернут на Якорной площади Кронштадта 27 июля. Мероприятие пройдёт в преддверии Дня Военно-Морского Флота и будет занесено в Книгу рекордов России, сообщили в администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

В акции примут участие более тысячи военнослужащих, волонтеров и представителей общественных организаций Северной столицы. "Длинна самого большого в мире Андреевского флага 65 метров, ширина - 43 метра. Чтобы произвести флаг таких размеров, потребовалось сшить 70 полос ткани по 40 квадратных метров каждая. В течение недели над этим трудились 15 швей. Вес готового флага составил 300 кг. Для перевозки полотна на грузовом автомобиле его пришлось сложить 70 раз", - отметили в пресс-службе администрации Кронштадтского района.

Сообщается, что организаторами праздничной акции, призванной также дать старт мероприятиям по созданию туристско-рекреационного кластера "Кронштадт. Остров фортов", выступили - АНО "Остров фортов" и командование Ленинградской военно-морской базы ВМФ России.