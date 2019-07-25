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25.07.2019
ЦАМТО

Доля современных вооружений в ядерной триаде России до конца года вырастет до 85%

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Виктор Познихир
Виктор Познихир.
Источник изображения: Новости/Алексей Никольский

ЦАМТО, 24 июля. Уровень оснащения российских Стратегических ядерных сил современной техникой достигнет 85% до конца года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 24 июля врио начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что на тот момент этот показатель составлял 82%, отмечает агентство.

"В целом, по итогам года уровень оснащенности наших Стратегических ядерных сил современными образцами вооружения будет доведен до 85%", – сказал В.Познихир в Совете Федерации.

В частности, по его словам, "Дальняя авиация пополнится четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами, дооборудованными для применения современных крылатых ракет большой дальности".

При этом В.Познихир не уточнил, о каких именно самолетах и ракетах идет речь, передает "РИА Новости".

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