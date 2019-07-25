Человекообразный робот "Федор" задержится на МКС

Возвращение с Международной космической станции (МКС) на землю корабля "Союз МС-14" с человекообразным роботом "Федором" перенесли с 3 на 7 сентября. Об этом в среду, 24 июля, "РИА Новости" сообщили в "Роскосмосе".

В связи с этим робот проведет на МКС не 10 дней, как было запланировано, а 14.

Ранее в среду источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что космический корабль "Союз МС-14" с человекообразным роботом "Федором" стартует с космодрома Байконур утром 22 августа, а его стыковка к МКС запланирована на 24 августа. Таким образом, приземлиться на землю корабль должен был 3 сентября.

Отмечалось, что корабль будет запущен ракетой-носителем "Союз-2.1а", которая придет на смену ракете "Союз-ФГ" с системой управления украинского производства.

"Федор" (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель. Робот первым в мире из ему подобных научился садиться на шпагат. В 2018 году был создан выставочный образец "Федора" для ВДНХ.