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25.07.2019
Интерфакс-АВН

Целью вторжения самолетов КНР и России в южнокорейскую зону опознавания может быть проверка сотрудничества Японии, Южной Кореи и США в сфере безопасности

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F-16 ВВС Южной Кореи
F-16 ВВС Южной Кореи. Источник: en.academic.ru.

Гонконг. 24 июля. ИНТЕРФАКС - Нарушение военными самолетами России и КНР зоны опознавания Южной Кореи могут быть направлены на проверку связей в области безопасности между Вашингтоном, Токио и Сеулом, считают южнокорейские аналитики.

"Есть вероятность, что нарушения KADIZ (зоны опознавания Южной Кореи - ИФ) были предназначены для проверки надежности сотрудничества в области безопасности между Южной Кореей и Японией, а также между Южной Кореей, США и Японией",- заявил "Ренхап" Нам Чан Хи, профессор факультета мировой политики университета Инха.

По его мнению, Китай и Россия хотели посмотреть, как отреагируют Южная Корея и Япония.

Он также не исключил, что полеты были приурочены к визиту советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Сеул.

Во вторник Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщил, что российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем.

Кроме того, военные заявили о нарушении зоны опознавания Южной Кореи двумя российскими и двумя самолетами из КНР.

Южнокорейские СМИ отмечают, что предполагаемые нарушения зоны опознавания Южной Кореи произошли на фоне опасений о том, что разногласия Токио и Сеула в связи с недавними экспортными ограничениями, принятыми Японией, могут сказаться на их сотрудничестве в сфере безопасности.

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Страны
Китай
Россия
США
Южная Корея
Япония
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