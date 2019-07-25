Целью вторжения самолетов КНР и России в южнокорейскую зону опознавания может быть проверка сотрудничества Японии, Южной Кореи и США в сфере безопасности

Гонконг. 24 июля. ИНТЕРФАКС - Нарушение военными самолетами России и КНР зоны опознавания Южной Кореи могут быть направлены на проверку связей в области безопасности между Вашингтоном, Токио и Сеулом, считают южнокорейские аналитики.

"Есть вероятность, что нарушения KADIZ (зоны опознавания Южной Кореи - ИФ) были предназначены для проверки надежности сотрудничества в области безопасности между Южной Кореей и Японией, а также между Южной Кореей, США и Японией",- заявил "Ренхап" Нам Чан Хи, профессор факультета мировой политики университета Инха.

По его мнению, Китай и Россия хотели посмотреть, как отреагируют Южная Корея и Япония.

Он также не исключил, что полеты были приурочены к визиту советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Сеул.

Во вторник Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщил, что российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем.

Кроме того, военные заявили о нарушении зоны опознавания Южной Кореи двумя российскими и двумя самолетами из КНР.

Южнокорейские СМИ отмечают, что предполагаемые нарушения зоны опознавания Южной Кореи произошли на фоне опасений о том, что разногласия Токио и Сеула в связи с недавними экспортными ограничениями, принятыми Японией, могут сказаться на их сотрудничестве в сфере безопасности.