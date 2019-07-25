Россия выразила сожаление в связи с инцидентом с самолетом - представитель президента Республики Корея

Гонконг. 24 июля. ИНТЕРФАКС - Представитель южнокорейского президента Юн До Хан заявил, что российская сторона "выразила глубокое сожаление" в связи с инцидентом, произошедшем с минувший вторник с российским бомбардировщиком.

"Россия заявила, что ее министерство обороны незамедлительно осуществит проверку и предпримет необходимые шаги", - сказал он на брифинге в среду.

По словам представителя президента, инцидент произошел вследствие "технической ошибки".

Сообщение российской стороны было передано Минобороны РК военным атташе России в Сеуле, сказал Юн До Хан.

Он отметил, что Россия проинформировала минобороны Южной Кореи, что полет осуществлялся российскими и китайскими военными самолетами в рамках совместных учений.

"Москва сообщила, что ее самолет следовал по ранее запланированному маршруту и инцидент не должен был произойти", - сказал представитель президента.

Он добавил, что Россия запросила у южнокорейской стороны реальные данные о якобы имевшем место нарушении российским самолетом воздушного пространства Южной Кореи.

"Россия заявила, что уважает международные законы и внутренние законы Южной Кореи, и что вторжение не предполагалось. Она выразила надежу на развитие связей с Южной Кореей и инцидент не станет препятствием", - заявил Юн До Хан.

Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина во вторник выразила России протест из-за предполагаемого нарушения южнокорейского воздушного пространства российским самолетом.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщил, что российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем во вторник.

Аналогичные обвинения в нарушении воздушного пространства Южная Корея выдвинула и против китайского военного самолета.

Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи и Японии, сообщил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"Российские экипажи строго выдерживали заданный режим полета. По данным объективного контроля нарушения воздушного пространства Южной Кореи и Японии не допущено. Удаление от спорных островов ближайшего к ним самолета авиагруппы составляло более 25 км", - сказал он.

При осуществлении совместного патрулирования в небе над Северо-Восточной Азией китайские и российские самолеты действовали в полном соответствии с международными законами, заявил журналистам официальный представитель Минобороны Китая старший полковник У Цянь.