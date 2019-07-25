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25.07.2019
Известия.ru

Названа дата старта к МКС "Союза" с человекообразным роботом "Федором"

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Космический корабль "Союз МС-14" с человекообразным роботом "Федором" стартует с космодрома Байконур утром 22 августа, пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Стыковка корабля к МКС планируется на 24 августа в 8:31 мск", — цитирует агентство сообщение.

Отмечается, что корабль будет запущен ракетой-носителем "Союз-2.1а", которая придет на смену ракете "Союз-ФГ" с системой управления украинского производства.

"Федор" (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель. Робот первым в мире из ему подобных научился садиться на шпагат. В 2018 году был создан выставочный образец "Федора" для ВДНХ.

27 июня стало известно, что эксперимент по управлению антропоморфным роботом "Федором" проведет с помощью специального костюма российский космонавт Александр Скворцов.

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