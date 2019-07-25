Войти
25.07.2019
Интерфакс-АВН

Трамп обсудил с сенаторами-республиканцами возможные санкции в отношении Турции за покупку российских С-400

744
0
-1
Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: Фото: Win McNamee / Getty Images

Вашингтон. 24 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп встретился с членами Сената США от Республиканской партии, сообщил Белый дом.

"Речь идет о возможных санкциях в отношении Турции за покупку российской противоракетной системы", - уточняет администрация президента тему встречи Трампа и сенаторов.

Согласно сообщению, на мероприятии присутствовали 45 членов верхней палаты Конгресса США от республиканской партии.

При этом среди перечисленных имен нет председателя сенатского комитета по вооруженным силам Джеймса Инхофа.

Более подробной информации о встрече и ее итогах Белый дом не предоставил.

С середины июля Турция получает из России компоненты С-400. США неоднократно грозили Турции санкциями за покупку С-400, в частности, в соответствии с CAATSA.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
23.07.2019
"Ответим США на санкции": в Турции готовятся установить С-400
17.07.2019
Bloomberg (США): Индия и Россия пытаются обойти санкции США
03.07.2018
Интересы оборонной промышленности России и США пересеклись в Турции
05.06.2017
"Триумф" для страны НАТО
23.11.2016
Иран выигрывает от отношений России и Израиля (NRG, Израиль)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.07 20:47
  • 59
1904-1905, 2024-2025 или раньше?
  • 25.07 20:24
  • 1
Южная Корея замахнулась на авианосец
  • 25.07 19:49
  • 8
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 25.07 18:52
  • 68
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 25.07 17:01
  • 2
Марсианский корабль SpaceX подгорел
  • 25.07 14:05
  • 11
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 25.07 13:24
  • 27
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 25.07 12:28
  • 37
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 25.07 12:12
  • 62
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 25.07 11:46
  • 1
Названа сумма возможного контракта при закупке Индией Super Hornet
  • 25.07 11:31
  • 4
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 25.07 10:44
  • 1
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 25.07 10:04
  • 1
По-прежнему смертельно опасная: для чего "Шилку" вооружили ракетами
  • 25.07 09:41
  • 3
Британцы разочаровали Украину, забрав обратно снаряжение своих боевых пловцов
  • 25.07 09:37
  • 1
В Малайзии раскрыли неожиданные факты о расследовании по MH17