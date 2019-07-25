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25.07.2019
Интерфакс-АВН

Великобритания не выйдет из СВПД из-за ситуации в Ормузском проливе, но может ввести односторонние санкции против Ирана - газета

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Военные учения Ирана в Ормузском проливе
Военные учения Ирана в Ормузском проливе.
Источник изображения: © REUTERS / Fars News/Hamed Jafarnejad

Москва. 24 июля. ИНТЕРФАКС - Лондон не намерен отказываться от своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) из-за конфликта с Ираном в Ормузском проливе, но может ввести односторонние санкции в отношении Тегерана, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел Великобритании.

"Великобритания будет придерживаться положений СВПД и призывает всех его участников соблюдать взятые на себя обязательства. Мы продолжаем обсуждать с нашими иранскими партнерами дальнейшие шаги, диалог в этом направлении есть", - заявили изданию в британском МИД.

Собеседники газеты также подчеркнули, что не рассматривают ухудшение отношений с Тегераном как повод выйти из СВПД по примеру США. Кроме того, Великобритания не будет обращаться к Совету безопасности ООН и ЕС, чтобы восстановить санкции против Ирана, отмечается в статье.

При этом в британском внешнеполитическом ведомстве изданию подтвердили, что не исключают возможность ввести новые односторонние санкции против исламской республики за задержание в ее водах британского танкера Stena Impero.

"Мы находимся в стадии переговоров по этому вопросу. Говорить о каком-либо конкретном решении по санкциям пока преждевременно", - сказали газете в Форин-офисе.

Издание напоминает: 22 июля министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Тегеран пытается выменять захваченный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero на свое судно Grace 1, задержанное две недели назад в Гибралтаре. Оно было арестовано властями анклава по обвинению в перевозке нефти в Сирию. Хант отметил, что Иран захватил корабль в отместку, чтобы получить дополнительный козырь для давления на Лондон, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил о задержании танкера Stena Impero в Ормузском проливе, следовавшего под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган. На борту Stena Impero есть россияне.

Причиной задержания Иран назвал необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном. Глава МИД Британии тогда подчеркивал, что Лондон готов принять жесткие ответные действия в отношении Ирана, если Тегеран не освободит задержанный танкер.

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