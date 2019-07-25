Украинские и импортные образцы вооружения и технических средств украинского корвета проекта 58250

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Украинские и импортные образцы вооружения и технических средств корвета пр. 58250 "Владимир Великий"

В среду, 17 июля, в Николаеве министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому достроить первый украинский корвет пр. 58250 "Владимир Великий" на мощностях государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод".

Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин и министр обороны Украины Степан Полторак на ГП "Николаевский судостроительный завод" с предложением достроить там первый украинский корвет пр. 58250 "Владимир Великий"

Импортные образцы вооружения (млн.грн.)

Всего Уплачено Две артиллерийские установки Millenium GDM-008SR Rheinmetall Air Defence, Швейцария 184,97 27,05 Артиллерийская установка 76/62 SR MT GM OTO Melara S.p. A., Италия 101,49 11,72 ИТОГО 286,46 38,77

Разработка украинских образцов вооружения и технических средств (млн.грн.)

Всего Уплачено Активная многофункциональная РЛС "Феникс-У" 181,9 20,0 РЛС освещения воздушной и надводной обстановки "Позитив-У1" 41,3 11,2

Загоризонтный корабельный комплекс обнаружения надводных целей "Морена" 55,2 11,8 Оптико-радиолокационная система управления артогнем "Протазан-К" 79,0 21,5 Оптико-электронная система управления огнем "Копье-К" 28,1 7,4 Оптико-электронная система наблюдения и разведки "Селена" 44,2 14,2 Два оптико-электронных визира "Сокол-58250" 22,2 1,6 Две корабельные турельные установки калибра 12,7 мм "Лафет-58250" 10,7 3,8 Автоматизированная система боевого управления 197,1 15,0 Комплекс навигации и кораблевождения "КНК-58250" 45,3 7,3 Интегрированная система связи "Аркадия-58250" 105,2 15,3 Комплекс радиоразведки "Пуговица-ДМ-58250" 9,5 3,1 Система радиоэлектронной борьбы "Противодействие" 55,3 18,6 Система обнаружения и противодействия оружия с лазерным наведением "Соло-58250" 51,1 8,5 Устройство управления совместной работой радиоэлектронных средств "Спрут" 12,0 4,0 Многофункциональный гидроакустический комплекс (подкильная антенна) "Зарница-58250" 45,7 8,2 Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "КНПА-58250" 5,7 0,6 Оптико-электронная система обеспечения взлета и посадки "Тр-1" ("Сага") 76,5 18,7 Устройство закрытия ангара 4,0 1,7 Комплексная система управления техническими средствами корабля "Сердолик-58250" 40,5 13,3 Оборудование систем вентиляции и кондиционирования воздуха "Комфорт-58250" 11,6 8,4 Система автоматического управления размагничивающим устройством 9,7 5,6 Система пожарной сигнализации 9,3 4,7 Газоанализаторы автоматические корабельные 1,3 0,7 Дозиметрическое оборудование 9,4 2,4 Главные распределительные щиты 9,6 0,9 Статические преобразователи 10,3 2,3 Газовые турбины и редукторы 278,1 25,9

Об этом передает ІншеТВ.

На сегодня недостроенный корвет находится на Черноморском судостроительном заводе, его начали строить еще в 2011 году.

Прозвучало, что Минобороны намерено закончить работы по свариванию корпуса на ЧСЗ, а после перевезти конструкцию на ГП "Николаевский судостроительный завод". Степан Полторак уточнил, что ВМФ Украины необходимо 4 таких корвета.

- Мы работаем над созданием корвета по стандартам НАТО… Корпус готов на 80%, а корвет в целом на 32%. Нужно 2 миллиарда 240 миллионов. Решением коллегии выполнение этой программы приостановили в июне 2014 года. Для начала работ нам нужно до миллиарда гривен, это чтоб возобновить программу строительства. Всего для полного оснащения навигацией, оборудованием с достройкой нужно 5,8 миллиардов гривен. Думаю, что с учетом нашего вооружения цена уменьшится. Второй корвет будет меньше стоить, - рассказал министр обороны.