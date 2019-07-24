Без сотрудничества с Россией обойтись нельзя - Трамп

Вашингтон. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник на студенческой конференции в Вашингтоне, заявил о необходимости сотрудничества США с Россией.

"С Россией очень трудно вести дела, но нам нужно, у нее есть ядерная мощь, и это большая страна. Нам так или иначе нужно вести с ней дела, без искусственного вмешательства (в отношения между странами - ИФ)", - заявил Трамп.

Трамп повторил свое прежнее утверждение о том, что расследование (спецпрокурора США Роберта Мюллера) о вмешательстве России в американские выборы, - это "охота на ведьм", которая "очень плохо влияет на США", и, в частности, на отношения страны с Россией.

"У нас нет ни сговора, ни препятствий, заключение по результатам расследования подтвердило отсутствие тайной договоренности", - добавил президент США.

В марте 2019 года команда спецпрокурора США Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.