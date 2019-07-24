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24.07.2019
Интерфакс-АВН

Россия готова сотрудничать с Турцией в области авиации, включая истребители Су-35 - глава ФСВТС

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Одиночный пилотаж истребителя Су-35С
Одиночный пилотаж истребителя Су-35С.
Источник изображения: warspot.ru

Москва. 23 июля ИНТЕРФАКС - Россия готова сотрудничать с Турцией по многим направлениям, включая боевую авиацию, сообщил "Интерфаксу" во вторник директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Пока официальных обращений по Су-35 к нам не поступало", - сказал он.

"Мы готовы рассматривать варианты сотрудничества с Турцией по очень многим направлениям, в том числе, в области авиации", - заявил Шугаев, отвечая на вопрос о готовности России поставить Турции Су-35.

В прошлую среду США заявили, что решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 делает невозможным участие Анкары в программе F-35. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок Анкаре закупленных ею истребителей F-35 "грабежом".

В прошлый четверг глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия готова проработать вопрос о поставках Турции истребителей Су-35. "Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35", - сказал Чемезов.

Перед этим вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил в интервью "Интерфаксу", что переговоры между Москвой и Анкарой на тему поставок боевых самолетов возможны. "А почему нет? Прецедент уже создан", - сказал Борисов, курирующий в правительстве оборонно-промышленный комплекс.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", возможны ли новые контракты с Турцией на поставку систем ПВО и переговоры по поставкам боевой авиации.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса. Отличительные особенности самолета - новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.

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