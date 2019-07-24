Оптико-электронные системы "Швабе" находят применение в авиации и на флоте - пресс-служба

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Системы оптического наблюдения, камерная установка для надводных кораблей, а также другая продукция, которую холдинг "Швабе" продемонстрировал на прошедшем в Санкт-Петербурге международном военно-морском салоне, находит применение в российской авиации и на флоте, сообщает пресс-служба холдинга.

"На салоне мы показали несколько актуальных для флота и авиации устройств. В их числе те, которые помогают при посадке воздушных и обороне морских судов, а также уникальные системы оптического наблюдения, интегрируемые на разные носители. Сегодня в России оборудование такого уровня производят только предприятия нашего холдинга", - сказал первый заместить генерального директора "Швабе" Сергей Попов, слова которого приводятся в сообщении, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

По информации пресс-службы, на салоне была представлена камерная установка секторного обзора для надводных кораблей МТК-201М-С7, которая обеспечивает оборону морского судна, его навигационную безопасность, контролирует взлет и посадку корабельных вертолетов.

Кроме того, холдинг впервые представил комплексную интегрированную систему безопасности кораблей и подводных лодок. В ее составе использованы камеры видеонаблюдения. Система распознает лица и боевые номера. С помощью новинки можно наблюдать за обстановкой и действиями личного состава, а также отслеживать и сопровождать его.

В сообщении отмечается, что большой интерес был проявлен к гражданским системам оптического наблюдения СОН-730 и СОН-820, которые устанавливаются на авиационные, морские и сухопутные носители, а также БПЛА и стационарные точки наблюдения. В числе выполняемых функций - круглосуточный поиск, обнаружение и распознавание объектов. Устройства эффективны при проведении поисково-спасательных операций, обнаружении и помощи в ликвидации ЧС. Их возможности высоко оценили участники салона.

Холдинг также показал лазерную курсоглиссадную систему посадки воздушных судов, влагозащищенный бинокулярный прибор БСВ 16х40 со стабилизацией изображения, бинокль БП 8х20 с угломерной сеткой, которая позволяет определить расстояние до объектов с известными линейными размерами, бинокль со стабилизацией изображения БСМ 20х50, линейку камер видеонаблюдения и панкратические прицелы.