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24.07.2019
Российская газета

Сергей Шойгу стал наставником финалиста конкурса "Лидеры России"

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Источник изображения: Минобороны РФ

Во вторник министр обороны Сергей Шойгу встретился с одним из трехсот финалистов конкурса управленцев "Лидеры России" заместителем директора Ассоциации развития кластеров и технопарков РФ по проектно-аналитической работе Леонидом Даниловым.

В рамках этого конкурса глава военного ведомства страны стал для Данилова наставником. "Из предложенного нам количества лучших кандидатов, которые являются финалистами конкурса "Лидеры России", остановились на вашей кандидатуре в части наставничества. Попробуем что-то передать из того, что мы уже умеем. Думаю, у нас получится хорошая работа и хороший контакт в этом совместном, как сейчас принято говорить, проекте", - обратился Шойгу к своему подопечному. По мнению министра, участие в этом проекте поможет Данилову получить опыт работы, который будет востребован в его дальнейшей профессиональной деятельности.

В свою очередь, молодой чиновник пообещал Шойгу приложить максимум усилий для того, чтобы совместная работа с военным ведомством дала ощутимые практические результаты. Тем более, что успешный опыт подобной деятельности у него уже имеется. В 2017 и 2018 годах Данилов в составе рабочей группы совместно с представителями Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ участвовал в подготовке мероприятий по программам международных военно-технических форумов "Армия". Он также принимал активное участие в выработке предложений по дальнейшему развитию Военного инновационного технополиса "Эра" - отвечал за взаимодействие с промышленными кластерами и технопарками России.

А Сергею Шойгу, как известно, не занимать опыта наставничества. Достаточно вспомнить, что его подопечными на проекте "Лидеры России" были нынешний министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Анн и заместитель начальника военного технополиса "Эра" Антон Силинин.


Юрий Гаврилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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