Войти
24.07.2019
ТАСС

Глава ФСВТС сообщил, что первый этап поставок С-400 Турции завершится на этой неделе

660
0
+1
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Дмитрий Шугаев подчеркнул, что "желающих купить С-400 не убавлялось" после заявлений США об исключении Турции из программы производства F-35

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Первый этап поставок Турции зенитных ракетных систем С-400 завершится на этой неделе, сообщил журналистам во вторник глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

"На этой неделе завершаем первый этап поставок", - отметил Шугаев, подчеркнув, что "желающих купить С-400 не убавлялось" после заявлений США об исключении Турции из программы производства F-35.

Шугаев отметил, что Россия рассчитывает на продолжение военно-технического сотрудничества с Турцией и после поставки С-400, в частности в авиационной военной технике.

"Я уверен, что у нас с турецкими партнерами еще будет немало других тем для сотрудничества, в частности и по авиационной технике тоже, поэтому я в этом смысле оптимист", - сказал он на первом заседании экспертного совета по ВТС при комиссии по ОПК в Государственной Думе.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Новость обновлена (15:53 мск) - добавлено высказывание Шугаева

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
NATO
Похожие новости
03.04.2019
Пентагон требует от Анкары отказаться от получения С-400, приостановил поставки, связанные с F-35
29.03.2019
Турция нацелена получить от России С-400, несмотря на давление США - Ростех
11.03.2019
Министр обороны Турции сообщил о начале развертывания С-400 в октябре
19.02.2019
Чемезов заявил о планах России выполнить контракт с Турцией по С-400 в этом году
24.04.2012
Концерну ПВО «Алмаз-Антей» исполняется 10 лет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.07 23:08
  • 5
Банкротство "четвертой власти"
  • 24.07 23:02
  • 49
1904-1905, 2024-2025 или раньше?
  • 24.07 22:12
  • 7754
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.07 20:52
  • 1
Атомный авианосец России оценили в 500 миллиардов рублей
  • 24.07 20:31
  • 3
Агенты вливания
  • 24.07 20:03
  • 1
Завершён основной этап испытаний российской газовой турбины ГТД-110М
  • 24.07 20:02
  • 778
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 24.07 20:01
  • 57
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 24.07 19:23
  • 31
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 24.07 18:37
  • 63
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 24.07 18:34
  • 4
Спецназ ЦВО получил новую версию "Тигров-М СпН" с 5 классом защиты
  • 24.07 18:31
  • 34
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 24.07 18:00
  • 45
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 24.07 17:37
  • 53
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 24.07 17:11
  • 13
Saarbrcker Zeitung (Германия): последний ультиматум Москве