Масштабные двусторонние учения с соединениями и воинскими частями двух общевойсковых армий стартовали в ЮВО

Ростов-на-Дону. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Соединения и воинские части 49-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа приступили к проведению двусторонних командно-штабных учений (КШУ) на местности под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова, сообщает пресс-служба ЮВО.

"В рамках учения группировке войск, созданной на базе соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии, российских военных баз ЮВО в Южной Осетии и Абхазии, предстоит противостоять атакующим действиям сил, подчиненных командующему 49-й общевойсковой армии. Кроме того, в едином тактическом замысле учебно-боевые задачи отработают подразделения 102-й военной базы ЮВО, дислоцированной в Армении", - говорится в сообщении.

Также к учениям будут привлечены авиационные части 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

"Данный этап максимально интенсивной боевой подготовки летнего периода обучения перерастет в фазу двустороннего КШУ, в котором будут задействованы абсолютно все объединения округа, включая Черноморский флот и Каспийскую флотилию", - цитирует пресс-служба Дворникова.