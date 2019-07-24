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24.07.2019
Интерфакс-АВН

РФ сможет использовать для корректировки сигналов спутников три наземные станции радиолокации китайской системы - Роскосмос

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Система ГЛОНАСС
Система ГЛОНАСС.
Источник изображения: Сергей Пятаков / РИА Новости

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Три наземные станции радиолокации китайской навигационной системы Бэйдоу могут стать поддержкой для соответствующей российской спутниковой группировки, заявил замгендиректора "Роскосмоса" Сергей Дубик.

"Главное, что в настоящее время нам необходимы дополнительные станции на земле для корректировки сигналов нашей спутниковой группировки. И три станции на территории Китая как раз будут большой поддержкой для нашей группировки", - сказал Дубик во вторник на пленарном заседании Госдумы.

Он выступил перед депутатами при рассмотрении законопроекта о ратификации соглашения между правительством РФ и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Бэйдоу в мирных целях.

Дубик информировал, что "у китайцев 39 аппаратов в настоящее время на орбите".

По словам замгендиректора Роскосмоса, ратификация соглашения, "безусловно, соответствует нашим интересам".

Депутаты во вторник проголосовали за ратификацию данного соглашения.

Соглашение было подписано в Пекине 7 ноября 2018 года и предусматривает, в частности, размещение на взаимной основе измерительных станций систем ГЛОНАСС и Бэйдоу на территории КНР и территории РФ, соответственно.

Также соглашение предусматривает создание организационно-правовой основы для сотрудничества по разработке и производству гражданского навигационного оборудования, использующего системы ГЛОНАСС и Бэйдоу, а также разработке российско-китайских стандартов по применению навигационных технологий, использующих обе системы, в частности, стандартов по контролю и управлению транспортными потоками, пересекающими российско-китайскую границу.

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Страны
Китай
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
ГЛОНАСС
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