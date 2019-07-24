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24.07.2019
ЦАМТО

Компания Boeing доставит в Индию первые вертолеты AH-64E "Апач" до конца июля

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Очередной (возможно, третий) построенный для ВВС Индии боевой вертолет Boeing AH-64E Apache Guardian (временный американский регистрационный номер N4803Н) из 22 единиц, заказанных Индией по контрактам 2015 года. Меза, 10.05.2019
Очередной (возможно, третий) построенный для ВВС Индии боевой вертолет Boeing AH-64E Apache Guardian (временный американский регистрационный номер N4803Н) из 22 единиц, заказанных Индией по контрактам 2015 года. Меза, 10.05.2019.
Источник изображения: ВВС Индии

ЦАМТО, 23 июля. По информации индийских СМИ, первая партия заказанных в США ударных вертолетов AH-64E(I) "Апач Гардиан" прибудет на авиабазу "Хиндон" (Газиабад, Индия) до конца июля.

Как сообщают источники DNA India, доставка должна быть выполнена 27 июля самолетом Ан-124 (ранее сообщалось об использовании C-17 "Глоубмастер"). В состав начальной партии войдут от трех до четырех вертолетов. После повторной сборки и испытаний на базе "Хиндон" до конца августа AH-64E(I) "Апач Гардиан" планируется отправить на военно-воздушную базу "Патханкот" (штат Пенджаб), где они будут размещены на постоянной основе. Для развертывания первой эскадрильи "Апач" на данной базе потребуется около месяца. В настоящее время в "Патханкот" размещена 125-я эскадрилья (125 H SQUADRON), оснащенная вертолетами Ми-35.

Вторая эскадрилья "Апач" должна быть размещена на авиабазе "Джорхат" в штате Ассам. Предполагается, что все вертолеты будут поставлены ВВС Индии к 2020 году.

Как сообщал ЦАМТО, контракты общей стоимостью 3,1 млрд. долл. на поставку 22 вертолетов "Апач" и 15 "Чинук" были подписаны МО Индии в сентябре 2015 года. Предполагалось, что поставки начнутся в течение 36-38 месяцев с момента подписания соглашения. Контракт на покупку AH-64E "Апач" стоимостью 139,5 млрд. рупий (2,02 млрд. долл.) включает опцион на поставку 11 дополнительных машин.

Проект приобретения "Апач" является комбинацией прямых коммерческих контрактов и закупки в рамках программы "Иностранные военные продажи". Первый заключен с Boeing и предусматривает поставку самих машин, запчастей и услуг материально-технического обеспечения, а второй (с правительством США) – продажу двигателей T700-701D производства General Electric, электронно-оптических систем, РЛС, ПТУР AGM-114 "Хеллфайр", НАР "Гидра-70" и других вооружений, подготовку личного состава и сертификацию платформ.

Официальная церемония передачи представителям ВВС Индии первого из 22 заказанных вертолетов AH-64E(I) "Апач Гардиан" состоялась на предприятии корпорация Boeing в Меса (шт.Аризона) 10 мая 2019 года.

В настоящее время на вооружении ВВС Индии состоят ударные вертолеты Ми-35 и Ми-25 российского производства. Одна эскадрилья размещена на базе "Патханкот", вторая – в Суратгархе (штат Раджастхан). AH-64E "Апач Гардиан" постепенно заменят вертолеты Ми-25 и Ми-35, численность которых превышает 20 ед. (предполагается, что российские вертолеты будут сняты с вооружения в течение следующих нескольких лет).

В августе 2017 года Министерство обороны Индии одобрило закупку шести дополнительных вертолетов "Апач Гардиан" для Сухопутных войск страны. Стоимость этих вертолетов и связанного оборудования была оценена в 41,68 млрд. рупий (около 651,3 млн. долл.). Тем не менее, о подписании этого контракта пока не сообщалось.

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
AGM-114
AH-64
C-17
CH-47 "Чинук"
Hydra-70
Ан-124
Ми-35
Компании
Boeing
General Electric
Проекты
2020-й год
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