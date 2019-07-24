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24.07.2019
Интерфакс-АВН

ВКС РФ и ВВС Китая провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами Дальней авиации в АТР

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Самолёты Ту-95МС.
Самолёты Ту-95МС.
Источник изображения: rg.ru

Воздушное пространство иностранных государств не нарушалось - Минобороны РФ

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России и двух стратегических бомбардировщиков "Хун-6к" ВВС китайской армии осуществила воздушное патрулирование по заранее запланированному маршруту над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"По данным объективного контроля, нарушение воздушного пространства иностранных государств не допущено", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакса".

"Совместное патрулирование осуществлено с целью углубления и развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия Вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности", - информирует Минобороны России.

По его данным, "мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2019 год и не направлено против третьих стран".

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Страны
Китай
Россия
Япония
Продукция
Ту-95
Компании
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