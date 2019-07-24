СМИ: Тайные маневры ВВС Израиля в небе Ирана могут бросить тень на Россию

США, Израиль и Британия, вероятно, готовятся нанести удары по Исламской республике

Многофункциональные истребители-бомбардировщики F-35 ВВС Израиля, получившие на Земле обетованной наименование "Адир" проникли в воздушное пространство Ирана, облетели несколько крупнейших населенных пунктов страны: Тегеран, Караджрак, Исфахан, Шираз и Бандар-Аббас – и сфотографировали систему ПВО Исламской республики. Об этом пишет катарская ежедневная газета Al Jarida, которая провела журналистское расследование по данному случаю.

Неназванный источник сообщил прессе Кувейта, что рейд израильских F-35 состоялся еще в прошлом году. Группа самолетов невидимок израильских ВВС облетела практически всю западную часть Ирана с юга на север и обратно. Система противовоздушной обороны Ирана, включая радар зенитного ракетного комплекса С-300, не обнаружила вход и выход истребителей, а заместитель начальника ставки КСИР Исмаил Коусари скрыл эту информацию от верховного лидера Хаменеи, чтобы не афишировать неудачу своего ведомства. Однако иранская разведка обнаружила, что израильские истребители все же осуществили этот полет. Более того, они провели тщательную работу и проверили возможность нанесения авиаударов по структурным элементам системы ПВО, военным, другим важнейшим индустриальным и государственным объектам Исламской республики. Во время рейда израильские самолеты-невидимки провели детальную аэрофотосъемку всех намеченных целей. Катарские журналисты считают, что Хаменеи, получивший эту информацию, теперь подозревает сотрудничество России и Израиля, и что русские передали Израилю секретный код российского радара в Иране.

Лондон предпринимает военные меры в отношении Ирана. Британия направила свою атомную подводную лодку (АПЛ) класса Astute, вооруженную крылатыми ракетами (КР) Tomahawk в Персидский залив. Высокопоставленный источник в Королевском флоте сообщил прессе, что она будет выполнять исключительно оборонительные задачи. "Ее роль – скрытая разведка, просто сбор информации для поддержки запланированных конвоев танкеров", – заявил источник. И добавил, что лодки класса Astute вооружены мощнейшими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Данное сообщение просочилось в печать после того как Иран захватил в Ормузском проливе нефтеналивной танкер Stena Impero, шедший под Британским флагом, в отместку за задержание властями Великобритании иранского танкера силами королевской морской пехоты вблизи Гибралтара.

Источник из командования Королевского флота проинформировал журналистов, что АПЛ будет вести наблюдение за иранским портом Бандар-Аббас. В частности, разведку Туманного Альбиона интересуют действия иранской флотилии сверхмалых подводных лодок, которая представляет, по мнению Лондона, серьезную угрозу международным морским перевозкам, осуществляемым по Персидскому заливу и Ормузского проливу. Кроме систем РЭБ АПЛ класса Astute вооружены торпедами Spearfish, способными поражать морские цели на расстоянии 14 миль. Для нанесения ударов по наземным целям на борту АПЛ имеются пусковые установки и боезапас КР Tomahawk IV. Об этом пишет британский портал Plymouth-live.

Британское военное ведомство также сообщило прессе о своем решении направить Королевский танковый полк, базирующийся в Тидворте, в регион Персидского залива, в связи с обострением отношений между Лондоном и Тегераном. На вооружении этой части состоят основные танки Challenger 2, чье производство давно остановлено. Этот толк по силам не бог весть что. Но если Лондон отправляет половину своих боеспособных танков на Ближний Восток, возможно и Вашингтон вскоре начнет переброску туда войск. Сообщение подготовлено по информации портала Cornwall-live.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО