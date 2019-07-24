Вопросы подготовки органов военного управления будут отработаны в ходе российско-индийского военного учения "Индра-2019"

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Представители командования Восточного военного округа (ВВО) и Вооруженных сил Индии согласовали цели предстоящего российско-индийского совместного военного учения "Индра-2019" на первой планирующей конференции, которая завершилась в Уссурийске, сообщает пресс-служба ВВО.

"Стороны пришли к соглашению, что в ходе учения будут отработаны вопросы подготовки органов военного управления при руководстве разнородными группировками войск при решении совместных задач", - сказали в пресс-службе.

В ходе учений офицеры тактического звена изучат основные приемы и способы действий для обеспечения деятельности смешанных подразделений.

"Учение спланировано для повышения полевой, морской и воздушной выучки и совершенствования взаимодействия российских и индийских подразделений", - отметили в пресс-службе.

Там сообщили, что для сухопутной группировки войск спланировано около восьми тактических эпизодов.

Учение "Индра" состоится в декабре текущего года на морских, сухопутных полигонах и аэродромах на территории Индии. Оно будет проведено в межвидовом формате.