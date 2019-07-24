Соглашение о военном сотрудничестве между РФ и Китаем будет способствовать военно-политической стабильности в мире

ЦАМТО, 23 июля. Соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Китаем послужит подробным планом совместных действий Москвы и Пекина по обеспечению мировой военно-политической стабильности.

Речь, в частности, может идти о совместных учениях по противовоздушной и противоракетной обороне, предположил в беседе с "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее Кабмин РФ принял согласованное с МИД предложение Минобороны о проведении переговоров с Китаем для заключения соглашения о военном сотрудничестве.

"Совместные военные учения необходимы и в антитеррористическом формате и в более широком формате, есть возможности для совместных учений в области противоракетной и противовоздушной обороны. Такая необходимость сегодня объективно существует", – сказал И.Коротченко.

По его словам, "речь не идет о каком-то военном союзе". "Сотрудничество наших стран не нацелено против кого бы то ни было, просто мы будем обеспечивать мировую военно-политическую стабильность. Думаю, что новый документ послужит четким планом действий, которые наши страны будут предпринимать в этом направлении", – пояснил директор ЦАМТО.

"Также мы будем вырабатывать совместные меры по противодействию планам США развернуть глобальную систему ПРО. Думаю, будет немаловажным продолжение военно-технического сотрудничества с Китаем", – добавил И.Коротченко.

Собеседник агентства не исключил, что после реализации контрактов на поставку КНР истребителей Су-35 и систем ПВО С-400 будут подписаны новые контракты по высокотехнологичным вооружениям для Пекина, а также подготовлены необходимые для их эксплуатации кадры.

"Самое главное, мы продолжим работу по стабилизации международной военно-политической обстановки. В частности, речь идет и о борьбе с международным терроризмом – обе страны заинтересованы в стабилизации ситуации в Афганистане", – подчеркнул И.Коротченко.