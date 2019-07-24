Войти
24.07.2019
ЦАМТО

Соглашение о военном сотрудничестве между РФ и Китаем будет способствовать военно-политической стабильности в мире

1205
0
+3
Флаги России и Китая. Архивное фото
Флаги России и Китая. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

ЦАМТО, 23 июля. Соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Китаем послужит подробным планом совместных действий Москвы и Пекина по обеспечению мировой военно-политической стабильности.

Речь, в частности, может идти о совместных учениях по противовоздушной и противоракетной обороне, предположил в беседе с "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее Кабмин РФ принял согласованное с МИД предложение Минобороны о проведении переговоров с Китаем для заключения соглашения о военном сотрудничестве.

"Совместные военные учения необходимы и в антитеррористическом формате и в более широком формате, есть возможности для совместных учений в области противоракетной и противовоздушной обороны. Такая необходимость сегодня объективно существует", – сказал И.Коротченко.

По его словам, "речь не идет о каком-то военном союзе". "Сотрудничество наших стран не нацелено против кого бы то ни было, просто мы будем обеспечивать мировую военно-политическую стабильность. Думаю, что новый документ послужит четким планом действий, которые наши страны будут предпринимать в этом направлении", – пояснил директор ЦАМТО.

"Также мы будем вырабатывать совместные меры по противодействию планам США развернуть глобальную систему ПРО. Думаю, будет немаловажным продолжение военно-технического сотрудничества с Китаем", – добавил И.Коротченко.

Собеседник агентства не исключил, что после реализации контрактов на поставку КНР истребителей Су-35 и систем ПВО С-400 будут подписаны новые контракты по высокотехнологичным вооружениям для Пекина, а также подготовлены необходимые для их эксплуатации кадры.

"Самое главное, мы продолжим работу по стабилизации международной военно-политической обстановки. В частности, речь идет и о борьбе с международным терроризмом – обе страны заинтересованы в стабилизации ситуации в Афганистане", – подчеркнул И.Коротченко.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Китай
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Су-35
Проекты
Военные учения
Похожие новости
23.07.2019
Эксперт предположил, что может войти в соглашение о ВТС с Китаем
01.12.2017
Вопрос по третьей мировой войне: смогут ли Россия и Китай одержать победу в бою над F-22 Raptor?
20.06.2016
Стратегический партнер России
10.03.2015
Москва и Пекин: новое испытание
03.11.2011
Военно-техническое сотрудничество РФ и КНР: реалии и перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.07 23:08
  • 5
Банкротство "четвертой власти"
  • 24.07 23:02
  • 49
1904-1905, 2024-2025 или раньше?
  • 24.07 22:12
  • 7754
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.07 20:52
  • 1
Атомный авианосец России оценили в 500 миллиардов рублей
  • 24.07 20:31
  • 3
Агенты вливания
  • 24.07 20:03
  • 1
Завершён основной этап испытаний российской газовой турбины ГТД-110М
  • 24.07 20:02
  • 778
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 24.07 20:01
  • 57
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 24.07 19:23
  • 31
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 24.07 18:37
  • 63
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 24.07 18:34
  • 4
Спецназ ЦВО получил новую версию "Тигров-М СпН" с 5 классом защиты
  • 24.07 18:31
  • 34
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 24.07 18:00
  • 45
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 24.07 17:37
  • 53
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 24.07 17:11
  • 13
Saarbrcker Zeitung (Германия): последний ультиматум Москве