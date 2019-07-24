Четыре компании продолжат участие в тендере на поставку БМП ВС Чехии

ЦАМТО, 23 июля. Согласно решению Минобороны Чехии, все четыре представившие заявки компании-претендента продолжат борьбу за победу в конкурсе на поставку новых БМП для Вооруженных сил страны.

Как сообщает агентство CTK со ссылкой на заявление представителя оборонного ведомства Яна Пейсака, МО Чехии направило компаниям письма, информирующее их об участии в следующем этапе отбора.

Как сообщал ЦАМТО, по итогам проводимого тендера Министерство обороны Чехии планирует заключить контракт стоимостью более 50 млрд. крон (2,37 млрд. долл.) на поставку 210 боевых бронированных бронемашин в семи версиях: боевой машины пехоты (расчет 11 человек, башня с 30-мм пушкой), машины управления, разведывательной машины, машины артиллерийских наблюдателей, инженерной машины, БРЭМ и санитарной машины. Новая техника заменит состоящие на вооружении устаревшие гусеничные БМП-1/2. Первую партию машин предполагается получить в 2020 году.

В ноябре 2017 года Министерство обороны Чехии объявило, что завершило обширные полевые испытания и техническую оценку пяти гусеничных бронированных машин. BAE Systems представила две версии производимой в Швеции ББМ CV-90: оборудованную обитаемой башней и дистанционно управляемым модулем вооружения. Кроме того, испытания проходили бронемашина ASCOD (Austrian-Spanish Cooperation Development) компании General Dynamics European Land Systems (GDELS), ББМ "Пума" консорциума PSM (Projekt System and Management GmbH) и KF31 "Линкс" компании Rheinmetall. Запросы на участие в конкурсе были направлены выбранным компаниям в конце февраля 2019 года. В марте претенденты были ознакомлены с условиями конкурса. Победителя планируется выбрать по итогам нескольких раундов тендера.

На начальном этапе представившие заявки на участие в конкурсе компании должны были подтвердить, что смогут выполнить 16 основных требований Сухопутных войск Чехии. Несоответствие бронемашины этим требованиям автоматически исключало претендента из числа участников конкурса.

В течение последних недель поступившие от компаний заявки были рассмотрены министерской комиссией. По информации представителя министерства, все компании в письменной форме обязались соблюдать все предъявленные требования. На основании рекомендации комиссии, заместитель министра по вооружению и закупкам Филип Риха 15 июля отдал распоряжение направить всем претендентам уведомление, что их запрос об участии в тендере был принят. Теперь компаниям будет предложено подать предварительную заявку. Как сообщалось ранее, у претендентов будет два месяца для подготовки ответа.

В марте 2019 года министр обороны Чехии Любомир Метнар заявил, что контракт с победителем конкурса планируется заключить не позднее сентября 2019 года. Первой частью, которая будет оснащена новой техникой, станет 7-я механизированная бригада.

При выборе победителя тендера будут учитываться предложенная цена, технические характеристики ББМ. Важным критерием станет степень участия чешской оборонной промышленности в производстве машин.