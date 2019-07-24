Истребители НАТО четыре раза за неделю сопровождали российские самолеты над Балтикой - Минобороны Литвы

Вильнюс. 23 июля. ИНТЕРФАКС/BNS - Несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители НАТО на прошлой неделе четыре раза сопроводили летевшие над Балтийским морем российские военные самолеты, сообщило Министерство обороны Литвы.

По его данным, среди сопровожденных самолетов были транспортники "Ан-24", самолеты "Ту-160", истребители "Су-27" и "Су-35".

В международном воздушном пространстве над Балтикой также летел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) "А-50", информирует Минобороны.