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24.07.2019
Интерфакс-АВН

Истребители НАТО четыре раза за неделю сопровождали российские самолеты над Балтикой - Минобороны Литвы

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Су-35 и Су-30СМ
Су-35 и Су-30СМ.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Вильнюс. 23 июля. ИНТЕРФАКС/BNS - Несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители НАТО на прошлой неделе четыре раза сопроводили летевшие над Балтийским морем российские военные самолеты, сообщило Министерство обороны Литвы.

По его данным, среди сопровожденных самолетов были транспортники "Ан-24", самолеты "Ту-160", истребители "Су-27" и "Су-35".

В международном воздушном пространстве над Балтикой также летел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) "А-50", информирует Минобороны.

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Страны
Литва
Россия
Эстония
Продукция
А-50 ДЛРО
Ан-24
Су-27
Су-35
Ту-160
Проекты
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