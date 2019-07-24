Сеул утверждает, что военный самолет России дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи - агентство
F-16 ВВС Южной Кореи. Источник: en.academic.ru.
Истребители ВВС Республики Корея сделали предупредительные выстрелы
Гонконг. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем во вторник, сообщает "Ренхап" со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.
"Бомбардировщик вторгся в территориальное небо над Восточным морем (Японское море - ИФ) вблизи самых восточных островов Южной Кореи Токто дважды (...) в трехминутном полете в нарушение международных договоров", - цитирует агентство представителей Объединенного комитета начальников штабов (JCS).
По данным военных, в ответ были подняты истребители ВВС Республики Корея, которые сделали предупредительные выстрелы.
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