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24.07.2019
Интерфакс-АВН

Сеул утверждает, что военный самолет России дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи - агентство

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F-16 ВВС Южной Кореи
F-16 ВВС Южной Кореи. Источник: en.academic.ru.

Истребители ВВС Республики Корея сделали предупредительные выстрелы

Гонконг. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем во вторник, сообщает "Ренхап" со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

"Бомбардировщик вторгся в территориальное небо над Восточным морем (Японское море - ИФ) вблизи самых восточных островов Южной Кореи Токто дважды (...) в трехминутном полете в нарушение международных договоров", - цитирует агентство представителей Объединенного комитета начальников штабов (JCS).

По данным военных, в ответ были подняты истребители ВВС Республики Корея, которые сделали предупредительные выстрелы.

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Страны
Россия
Южная Корея
Япония
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