The National Interest (США): купив российские С-400, Турция может лишиться F-35. А что насчет Греции?

Турция купила российские С-400 и теперь лишиться F-35. Однако есть и другие страны НАТО, купившие оружие у России. Модифицированные С-300, одна из мощнейших систем ПВО в мире, стоят на вооружении в Болгарии, Греции и Словакии. А Греция подписала с Россией несколько соглашений на закупку ЗРК "Тор-M1" и "Оса". Почему же все это не возмущает ни командование альянса, ни США?

Пару лет назад Греция провернула нечто подобное

Администрация Трампа обмолвилась о намерении вышвырнуть Турцию из программы F-35. В заявлении от 17 июля пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем (Stephanie Grisham) назвала дальнейшее участие Турции "невозможным".

"К сожалению, решение Турции о покупке российских систем ПВО С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе F-35. Истребители F-35 несовместимы с российской платформой сбора разведданных, которая будет использоваться для изучения их передовых возможностей. США активно сотрудничают с Турцией для поиска решений ПВО для удовлетворения ее законных потребностей в противовоздушной обороне, и нынешняя администрация выдвинула ряд предложений сделать Турцию первейшим из кандидатов на получение американской системы ПРО Patriot. Турция уже свыше 65 лет является давним и надежным партнером США и союзником НАТО, но покупка С-400 подрывает обязательство отказаться от российских систем, которое взяли на себя все союзники по НАТО. Это решение будет иметь пагубные последствия для взаимодействия Турции с альянсом. США по-прежнему высоко ценят стратегические отношения с Турцией. Будучи союзниками по НАТО, мы развиваем многогранное сотрудничество, и наши отношения F-35 не ограничиваются. Наше военное партнерство крепко, и мы продолжим активно сотрудничать с Турцией, учитывая ограничения, связанные с наличием в Турции С-400".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг повторил, что С-400 в общую систему противоракетной оборону альянса войти не может, но подчеркнул, что у Турции имеются самолеты и радары, которые останутся в рамках системы.

Как мы недавно объяснили, США грозят исключить Турцию из программы истребителей F-35, если Анкара не откажется от российской сделки по С-400.

По этой причине, опасаясь возможных санкций в ответ на приобретение системы ПВО С-400, Турция формирует резерв запасных частей к истребителям F-16 и другой военной техники.

Выйдя из программы F-35, Турция будет искать альтернативу и в том числе рассматривать российские истребители Су-57. Параллельно она начнет разрабатывать собственные военные самолеты и баллистические ракеты для внутреннего использования и экспорта, заявили турецкие чиновники.

Если Турция согласится на закупку Су-57, она станет первым покупателем российского истребителя-невидимки, кроме самой Москвы. Ранее Индия отказалась от совместной программы ОКБ имени Сухого и "Хиндустан аэронотикс" (HAL) по разработке истребителя FGFA (он же "Перспективный многоцелевой истребитель") - по сути модификации Су-57.

Примечательно, что, несмотря на озабоченность США решением Анкары приобрести С-400, российские ЗРК старого поколения вовсю используются другими странами НАТО, отмечает сетевой журнал "Скрэмбл магазин" (Scramble Magazine). Так, модифицированные С-300 стоят на вооружении в Болгарии, Греции и Словакии. С-300 по-прежнему считается одной из самых мощных систем ПВО в мире.

Греция - член НАТО -в 1999 и 2004 годах подписала с Россией новые соглашения на закупку ЗРК средней и низкой высоты "Тор-M1" и "Оса". В настоящее время эти российские системы являются неотъемлемой частью ПВО Греции и развернуты на греческой части Кипра. С-300 и "Тор М1" также имеют радиолокационные системы, угрожающие F-35. Их США, судя по всему, угрозой не считают. Вероятно, это как-то связано с тем, что вышеупомянутые ЗРК старше С-300 и менее продвинуты, а также с тем, что прямого российского присутствия (советники, инструктора, технические специалисты) они больше не требуют.

Дарио Леоне (Dario Leone)