Десант на автомате: в Крыму испытали умную систему управления огнем

Принципиально новая система управления войсками отработана в ходе крупных учений ВДВ в Крыму, где одновременно десантировались почти 2,5 тыс. военнослужащих. Контроль боевого порядка Ил-76 в это время осуществлял боевой расчет "воздушного радара" А-50У. А через самолет-ретранслятор Ил-22 информацию в режиме реального времени передавали на командный пункт военно-транспортной авиации, а также в штаб на полигоне в Крыму.

Принципиально новая система управления войсками отработана в ходе крупных учений ВДВ в Крыму, где одновременно десантировались почти 2,5 тыс. военнослужащих. Контроль боевого порядка Ил-76 в это время осуществлял боевой расчет "воздушного радара" А-50У. А через самолет-ретранслятор Ил-22 информацию в режиме реального времени передавали на командный пункт военно-транспортной авиации, а также в штаб на полигоне в Крыму.

Испытания единого боевого информационного контура проводились впервые, рассказали "Известиям" в Минобороны. В нем были объединены несколько автоматизированных систем управления, в том числе АСУ ВДВ, ПВО и ВВС.

Действиями разведчиков, десантников, авиации, а также наземных средств поражения руководил в режиме реального времени штаб, размещенный на самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. В единый боевой контур свели не только силы ВДВ, но и около 50 самолетов транспортной, истребительной и штурмовой авиации.

Благодаря синхронизации автоматических систем управления из единого штаба велось управление воздушным боем, ударами авиации по наземным целям, высадкой десанта и наземными действиями войск. А это несколько десятков транспортных Ил-76, штурмовики Су-25, истребители Су-27 и 2,5 тыс. десантников.

В начале учения в тыл противника десантировались разведывательные подразделения ВДВ. Перед бойцами стояла задача вскрытия объектов ПВО условного противника, а также определения важных коммуникационных узлов и средств управления. Разведчики обнаружили цели, вычислили их координаты и передали в штаб. Цели уничтожили высокоточными ударными системами. Обмен информацией велся в режиме реального времени, что позволило значительно сократить интервал между обнаружением цели и нанесением удара.

Перед основными силами десанта стояла задача захватить аэродром "противника", обеспечив безопасную зону для маневрирования самолетов ВТА при заходе на посадку.

Во время учения каждый радар, самолет, вертолет, да, по сути, и каждый участник учений выполняли функцию источников информации. Они передавали свои координаты, направление движения, информацию о противнике, обменивались данными о действиях и положении летательных аппаратов, радаров и зенитных средств противника. Благодаря этому командование имело максимально точную картину происходящего на театре военных действий.

Весь поток информации, который стекался в воздушный командный пункт, анализировали с помощью АСУ. По итогам анализа электроника давала командиру рекомендации по выбору вооружения, необходимого для уничтожения той или иной цели.

Одновременно информация передавалась в Национальный центр управления обороной. Здесь не только получали ее в режиме реального времени обо всем происходящем в воздухе и на земле, но и имели возможность вносить коррективы в ход учений.

Для ВДВ применение автоматизированных систем управления особенно актуально, поскольку десантники действуют на большом удалении и бои, которые они ведут, характеризуются высокой скоротечностью, рассказал "Известиям" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

— Поэтому десантникам необходима четкая согласованность действий с ударными средствами Воздушно-космических сил, дальнобойными системами огневого поражения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск, — рассказал эксперт. — Неслучайно десантники были одними из первых, кто принял на вооружение такую систему. Ее элементы ранее уже применяли на учениях. Сейчас система обрела законченную форму и может считаться технической основой управления ВДВ.

Ранее "Известия" сообщали, что в Крыму развернута автоматизированная система управления (АСУ), которая объединит в боевой контур все средства ПВО и авиацию полуострова. Под единое управление перейдут истребители, бомбардировщики, штурмовики, боевые вертолеты, беспилотники, а также комплексы ПВО и радары, дислоцирующиеся на полуострове.