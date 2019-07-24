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24.07.2019
Интерфакс-АВН

Глава минобороны Турции обсудил с представителем США создание безопасной зоны на Евфрате

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Турецкие войска при содействии отрядов так называемой Сирийской свободной армии проводят на севере Сирии операцию Щит Евфрата. Октябрь 2016
Турецкие войска при содействии отрядов так называемой Сирийской свободной армии проводят на севере Сирии операцию Щит Евфрата. Октябрь 2016.
Источник изображения: © AFP 2018 / Nazeer al-Khatib

Анкара. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри обсудили создание безопасной зоны на востоке Евфрата, сообщило Анатолийское агентство новостей в понедельник со ссылкой на турецкое оборонное ведомство.

На встрече Акар также выразил обеспокоенность по поводу переговоров высокопоставленных лиц США с лидерами курдских группировок в Сирии, которых в Турции считают террористическими.

В коммюнике министерства обороны Турции отмечается, что стороны договорились продолжить во вторник работу по вопросу о зоне безопасности.

Турция и США в мае 2019 года уже поднимали вопрос о создании зоны безопасности, однако до сих пор стороны не пришли к согласию.

Турция, желающая защитить свои границы от курдских отрядов народной самообороны, которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы отрядов народной самообороны вывели из этой зоны, а их объекты разрушили.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Сирия
США
Турция
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