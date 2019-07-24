Генерал Маккензи как глава Центрального командования США впервые посетил курдские районы в Сирии

Вашингтон. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи впервые в этой должности посетил населенные курдами районы на северо-востоке Сирии, сообщают в понедельник западные СМИ.

По данным изданий, генерал и глава Сирийских демократических сил (СДС) Мазлум Абди обсудили проблему лагерей и заключенных из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), удерживаемых СДС.

Кроме того, речь шла о сотрудничестве между коалицией во главе с США и СДС для того, чтобы ликвидировать оставшиеся ячейки ИГ.