Генерал Маккензи как глава Центрального командования США впервые посетил курдские районы в Сирии
Курдский ополченец.
Источник изображения: twitter.com
Вашингтон. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи впервые в этой должности посетил населенные курдами районы на северо-востоке Сирии, сообщают в понедельник западные СМИ.
По данным изданий, генерал и глава Сирийских демократических сил (СДС) Мазлум Абди обсудили проблему лагерей и заключенных из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), удерживаемых СДС.
Кроме того, речь шла о сотрудничестве между коалицией во главе с США и СДС для того, чтобы ликвидировать оставшиеся ячейки ИГ.
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