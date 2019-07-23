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23.07.2019
Интерфакс-АВН

Индия интересуется российскими самолетами и вертолетами - вице-премьер Борисов

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Многоцелевой вертолет Ми-8 ВВС Индии
Многоцелевой вертолет Ми-8 ВВС Индии.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Нью-Дели. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Индийская сторона проявляет большой интерес к российской авиатехнике, сообщил сопредседатель Межправительственной российско- индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Индийская сторона проявила большой интерес к линейке нашей авиационной техники, вертолетной и самолетной. А у нас есть намерение активно поучаствовать в реализации программ по освоению речного транспорта в Индии", - сказал Борисов в понедельник журналистам по итогам встречи с сопредседателем МПК с индийской стороны, главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

Он отметил, что на встрече активно обсуждались вопросы сотрудничества в области транспорта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Персоны
Борисов Юрий
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