Trkiye (Турция): С-400 были куплены не только для того, чтобы сбивать ракеты

Российский самолет с оборудованием для С-400 на борту направляется в Турцию.

При современных технологиях США и Россия знают о каждом шаге друг друга, потому что постоянно следят друг за другом. А делают они это благодаря таким системам, как С-400, пишет "Тюркие". С покупкой С-400 Турция может быть уверена, что теперь никто не способен действовать в регионе тайно. А вот запуск ракет — сценарий на самый крайний случай, которого хотелось бы избежать.

От вашего внимания, должно быть, не ускользнул тот факт, что первая поставка С-400 из России совпала с третьей годовщиной попытки оккупации нашей страны, состоявшейся 15 июля 2016 года при поддержке НАТО.

Это, конечно, не случайно - это был сигнал.

Вспомните, что происходило той ночью на базе Инджирлик… Даже в Ираке, Сирии, Греции…

Кто-то следил за вероломной операцией. И, конечно, Россия - тоже.

Как рассказывают эксперты, исследующие эти вопросы, при современных технологиях США и Россия знают о каждом шаге друг друга, потому что постоянно следят друг за другом.

А делают они это благодаря таким системам, как С-400.

Кроме того, США вместе с Израилем непрерывно наблюдают за регионом, в котором мы находимся, и проводят много разведывательной работы.

У Турции же руки связаны, она довольствуется только той информацией, которой с ней делится НАТО, или же пытается обеспечивать свою безопасность на основе тех данных, что получает с собственных летательных аппаратов.

Но теперь ситуация меняется.

Распространенная точка зрения, будто С-400 нужны, чтобы предотвращать ракетные атаки на нашу страну, показывает, что далеко не все понимают значение этого стратегического шага - покупки российских ЗРК.

Отметим, что ни США, ни какое-либо другое государство теперь не смогут осуществлять в нашей стране или вокруг нас действия, о которых мы не будем знать.

То есть…

Турция видит любой их шаг, и они понимают, что за ними наблюдают. Мы станем одной из немногих стран, способных обнаруживать неуловимые для радаров боевые самолеты и корабли. От нас не скроется ни одна угроза на наших землях.

И еще один момент, о котором совсем не говорится…

Системы С-400 будут активны во время операций наших сил безопасности в какой-нибудь из соседних стран или в открытом море. В случае угрозы система обнаружит ее и благодаря программному обеспечению или блокирует, создав защитную стену, или уничтожит.

Как вы понимаете, запуск ракет - это самый последний вариант, который может рассматриваться… По-настоящему важны подсистемы, которые обеспечат защиту от угроз без необходимости пуска ракет.

А отраднее всего то, что мы сами будем полностью контролировать эту систему.

Теперь вы, должно быть, спросите: почему в таком случае определенные круги в нашей стране выступают против?

А чего вы ожидали от тех, кто рукоплескал предателям, устроившим 15 июля 2016 года!

Кстати!

Один неадекватный гюленист говорил: "Если Турция купит С-400, я сяду на них верхом и начну фантазировать".

Пусть расслабится…

После установки системы Турция сможет каждую минуту следить, как он держит свое слово.

Юджель Коч (Ycel Ko)