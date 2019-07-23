Россия прекратила выпуск двигателей "Протон-М"

Научно-производственное объединение (НПО) "Энергомаш" прекратило производство двигателей для тяжелой ракеты "Протон-М", передает РИА Новости заявление гендиректора предприятия Игоря Арбузова.

По его словам, НПО произвело достаточное количество силовых агрегатов для обеспечения оставшихся пусков "Протон-М", однако в случае необходимости может произвести дополнительную партию.

Как сообщает ТАСС, менеджер также рассказал, что огневые испытания двигателя РД-171МВ для создаваемой средней ракеты "Союз-5" ("Иртыш") запланированы на вторую половину декабря, а НПО в настоящее время производит второй, третий и четвертый силовые агрегаты РД-171МВ.

В марте 2018 года в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) заявили, что в 2023 году на Байконуре закроется одна стартовая установка для запусков "Протон-М", после чего на космодроме останется только одна реально действующая пусковая установка №39 площадки 200 (для коммерческих пусков тяжелого носителя).

В марте "Роскосмос" опубликовал видеозапись, в которой РД-171МВ назван "самым мощным в мире ракетным двигателем". В действительности силовой агрегат является самым мощным только из жидкостных ракетных двигателей, тогда как самым мощным ракетным двигателем оказывается твердотопливный боковой ускоритель космического корабля Space Shuttle.

Полностью прекратить эксплуатацию "Протон-М" на космодроме Байконур планируется в 2025 году. Москва такое решение объясняет позицией Нур-Cултан, который недоволен тем, что в топливе ракетных двигателей используется токсичный гептил. В качестве тяжелого носителя "Протон-М" должна сменить "Ангара-А5", запускаемая с Плесецка и, в перспективе, с Восточного.

Разработчик "Союз-5" — ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия", производитель — ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс". Первый старт носителя запланировано провести в 2022 году с космодрома Байконур.