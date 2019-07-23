Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов представил президенту ежегодный отчет о деятельности госкорпорации

ЦАМТО, 22 июля. Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов представил президенту Владимиру Путину ежегодный отчет о деятельности госкорпорации. Ниже основные тезисы доклада С.Чемезова приведены в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Добрый день. У Вас сегодня годовой отчет.

С.Чемезов: Да, Владимир Владимирович. Уже традиционным стал этот годовой отчет. Тут в печатном виде, краткая презентация.

За 2018 год предприятиям "Ростеха" удалось добиться неплохих результатов и в сфере гособоронзаказа, и военно-технического сотрудничества, и диверсификации оборонных предприятий. Уровень исполнения гособоронзаказа предприятиями корпорации составил 99,6 процента. Это выше, чем средний уровень по стране, – он колеблется от 97 до 98 процентов.

"Рособоронэкспорт" в 2018 году поставил продукции за рубеж на рекордную сумму, самую большую за весь период своего существования, – 13,7 млрд. долл. Твердый портфель заказов на военную технику достиг 55 млрд. долл. Выручка от реализации гражданской продукции корпорации приблизилась уже к 30 процентам. Я надеюсь, те обязательства, которые мы взяли на себя – к 2025 году добиться уже 50 процентов, – мы должны выполнить.

Выручка в целом за 2018 год выросла и составила 1642,7 млрд. руб., и чистая прибыль – 128,1 млрд. руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 7,8 процента. Средняя заработная плата по всем предприятиям корпорации составила 49,5 тыс. руб., то есть это достаточно высокий уровень заработной платы. Поэтому наши работники весьма неплохо себя чувствуют и работают с удовольствием.

Хотелось бы отметить, что в прошлом году значительные усилия были направлены на оздоровление проблемных активов, которые мы получили за 2018 год. В частности, в 2018 году продолжились мероприятия по интеграции в состав корпорации холдинга "Уралвагонзавод". Если в период, когда мы получили это предприятие, убытки составляли 4,2 млрд. руб., то к концу 2018 года уже уменьшились в два раза и составили 2,1 млрд. руб.

В.Путин: А по тракторным заводам как у Вас?

С.Чемезов: На тракторных заводах убытки были намного больше – 106 млрд. руб. Объем собственных средств, который был направлен на финансовое оздоровление предприятий, составил 16 млрд. руб. Это мы свои собственные средства из фонда финансового оздоровления направили на поддержку предприятий этого тракторного холдинга.

Сегодня ситуация в компании стабилизировалась. Принятые меры позволили не допустить срывы исполнения тех обязательств, которые взяли на себя тракторные заводы и перед государственными заказчиками, и зарубежными.

Сегодня началась реализация интеграции ОАК в состав корпорации "Ростех".

В.Путин: Докапитализация еще нужна?

С.Чемезов: Да. Там нужна будет докапитализация, потому что нам необходимо будет, чтобы окончательно провести финансовое оздоровление всех предприятий ОАК, более 300 млрд. руб. Прежде всего, эта сумма необходима для того, чтобы мы реализовали программы МС-21 и другие гражданские проекты. Сохраняется потребность докапитализации, как Вы правильно заметили, со стороны государства. Здесь мы, конечно, рассчитываем на Вашу поддержку.

Очень большой объем кредитных обязательств, которые были получены "по наследству" еще со времен 90-х годов, начала 2000-х годов. Мы эти долговые обязательства, конечно, обслуживаем, то есть процентную ставку мы выплачиваем, но проблема будет с возвращением самих кредитов <…>.

Полная версия доклада Сергея Чемезова на встрече с Владимиром Путиным опубликована на сайте Кремля.