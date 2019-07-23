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23.07.2019
ТАСС

Огневые испытания двигателя для "Союза-5" пройдут во второй половине декабря

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РД-171МВ
РД-171МВ.
Источник изображения: https://twitter.com/Rogozin

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Огневые испытания первого ракетного двигателя РД-171МВ для ракеты "Союз-5" запланированы на вторую половину декабря 2019 года. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава НПО "Энергомаш", разрабатывающего изделие, Игорь Арбузов.

"Во второй половине декабря пройдет серия огневых испытаний этого двигателя", - сказал Арбузов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
РД-170
Компании
Энергомаш им. Глушко
Проекты
Союз-5 РН
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