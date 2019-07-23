Огневые испытания двигателя для "Союза-5" пройдут во второй половине декабря

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Огневые испытания первого ракетного двигателя РД-171МВ для ракеты "Союз-5" запланированы на вторую половину декабря 2019 года. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава НПО "Энергомаш", разрабатывающего изделие, Игорь Арбузов.

"Во второй половине декабря пройдет серия огневых испытаний этого двигателя", - сказал Арбузов.