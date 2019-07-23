Огневые испытания двигателя для "Союза-5" пройдут во второй половине декабря
РД-171МВ.
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СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Огневые испытания первого ракетного двигателя РД-171МВ для ракеты "Союз-5" запланированы на вторую половину декабря 2019 года. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава НПО "Энергомаш", разрабатывающего изделие, Игорь Арбузов.
"Во второй половине декабря пройдет серия огневых испытаний этого двигателя", - сказал Арбузов.
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