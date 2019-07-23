Анкара и Вашингтон обсудили ситуацию с С-400 и F-35

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалась ситуация с российскими зенитными ракетными системами С-400 и американскими истребителями F-35.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Сирии, сообщает RT со ссылкой на Anadolu.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Для этого потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 "Руслан".

В США заявили, что закупка Турцией российских комплексов С-400 делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе F-35, а также "будет иметь пагубные последствия" для взаимодействия Турции с НАТО. В Анкаре предупредили, что исключение Турции из программы по разработке F-35 ослабит Североатлантический альянс.

Ольга Никитина