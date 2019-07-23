"Трамп не допустит ошибку": что американцы задумали на Луне

Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне

Астронавты США после высадки на Луну в 2024 году останутся на ее поверхности для строительства многофункциональной базы, заявил вице-президент этой страны Майк Пенс. Он также дал понять, что Луна рассматривается американцами лишь как перевалочный пункт перед высадкой на Марсе.

Американские астронавты будут продолжительный период находиться на Луне для создания базы, заявил вице-президент США Майк Пенс. По его словам, в 2024 году они "не просто совершат визит" на спутник Земли, а останутся там. Политик не сомневается, что накопленный на Луне опыт в дальнейшем поспособствует отправке астронавтов на Марс. Как подчеркнул Пенс, администрация Дональда Трампа полностью поддерживает программу NASA "Артемида", которая предусматривает высадку на Луне в 2024 году, организацию регулярных полетов и создание постоянной лунной инфраструктуры.

"При прежних администрациях этот проект недофинансировался и не получал необходимое внимание. Наша администрация такую ошибку не допустит", - заверил Пенс, слова которого приводит CBS.

В Вашингтоне рассчитывают, что после возвращения на Луну именно США станут лидером в освоении космического пространства. Пенс также отметил, что не сомневается в высадке астронавтов на Марс в обозримой перспективе.

"Мы понимаем, что к тому времени, когда мы полетим на Марс - а американцы полетят на Марс - нам нужно будет разработать новые технологии, новое оборудование и приобрести новый опыт, который мы можем получить лишь на Луне. Мы поставили цель возвратить американских астронавтов на Луну через пять лет и затем уже полететь на Марс.

Не думаю, что могут быть какие-либо сомнения в том, что мы окажемся на Марсе при нашем поколении.

Но закладным камнем в этом станут возвращение на Луну, разработка новых технологий и новых методов для долгосрочного пребывания человека на другой планете".

В ходе праздничных мероприятий в честь Дня независимости США 4 июля Трамп в своей торжественной речи пообещал не только вернуться на Луну, но и установить американский флаг на Марсе. А в середине мая президент сообщил в твиттере о принятом решении выделить NASA на освоение Луны и Марса дополнительно $1,6 млрд. Особо подчеркивается, что при формировании экипажа "Артемиды-1" будет соблюдено гендерное равенство: на поверхности побывают мужчина и женщина.

"Уточняю: первая женщина и следующий человек на Луне будут американскими астронавтами, запущенными на американской ракете с американской территории, - говорил по этому поводу Пенс. - Чтобы достичь Луны в следующие пять лет, нам надо выбрать наши цели уже сейчас. В NASA давно знают, что южный полюс Луны имеет огромное научное, экономическое и стратегическое значение, и теперь пришло время отправиться туда".

Некоторые специалисты при этом скептически оценивают амбициозные планы руководства США в части освоения космоса. Например, знаменитый американский астронавт, участник полета "Аполлона-11" к Луне Майкл Коллинз подверг резкой критике знания Трампа в данной сфере. По словам бригадного генерала ВВС США в отставке, он хотел бы дожить до высадки американцев на Марсе, однако сомневается, что такое может произойти при действующем президенте.

"Не думаю, что Трамп много знает о Марсе. Более того, он, возможно, даже не знает о существовании такой планеты",

- отметил Коллинз в интервью подкасту CNN "Apollo 11: Beyond the Moon", отвечая на вопрос о стратегии Трампа по исследованию космоса.

Между тем проект "Артемида", о начале реализации которого директор NASA Джим Брайденстайн сообщил в мае текущего года, активно реализуется. На прошлой неделе Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства представило логотип лунной программы, выполненный в ярко-голубом, серебряном и красном цветах. Первая буква названия на эмблеме выходит за пределы лунной орбиты: это указывает, что Луна - не конечный пункт новой миссии, а лишь этап на пути к Марсу.

В воскресенье NASA объявило о завершении работ над "Орионом" - транспортным космическим кораблем многоразового использования, который планируется задействовать для полета к Луне. Его уже начинают готовить для экипажа миссии "Артемида-1". Также готов и европейский сервисный модуль - основной компонент мощности системы, который разработало Европейское космическое агентство. Его доставили в США в ноябре 2018 года для окончательной сборки.

В свою очередь, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заявлял о том, что первый россиянин высадится на поверхность Луны только в 2030 году. Облет спутника Земли должен состояться годом ранее.

21 июля в США отметили 50-летие миссии "Аполлона-11". Рогозин направил Брайденстайну специальное поздравление.

"Дорогой Джим! Пятьдесят лет назад Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз вписали свои имена в историю мировой космонавтики. Они присоединились к когорте великих первопроходцев, дерзнувших отправиться в путешествие в неизведанное, чтобы расширить границы мира, доступного человечеству", - отмечается в тексте письма, размещенного на сайте Роскосмоса.

Отдел "Наука"