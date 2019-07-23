Sina (Китай): появился проект нового российского авианосца с трамплином и катапультами, способного перевозить на борту самолеты пятого поколения

"Невское проектно-конструкторское бюро" представило модель атомного авианосца "Ламантин", который сразу же привлек к себе внимание. Тем не менее китайское издание к подобным амбициям России относится скептически: несмотря на то, что она занимает четвертое место в мире по расходам на вооружение, развитие и строительство таких крупных кораблей, как авианосцы, в стране по-прежнему идет медленно.

После распада СССР российский флот с трудом смог упорядочить свою структуру. В то же время период холодной войны ему приходилось сталкиваться с проблемами обслуживания и недостатком финансирования. Несмотря на то, что за последние 10 лет ситуация в российской экономике улучшилась, увеличились расходы на оборону и развернулось строительство большего количества новых кораблей, развитие таких крупных надводных кораблей, как авианосцы, все еще идет медленно. На Международном военно-морском салоне, проходившем в Санкт-Петербурге в этом году, известное российское "Невское проектно-конструкторское бюро" представило модель атомного авианосца "Ламантин", которая привлекла внимание интернет-пользователей.

Сообщается, что водоизмещение авианосца "Ламантин" составляет 80-90 тысяч тонн, а при полной нагрузке может превышать 110 тысяч тонн. На палубе будут расположены трамплин, электромагнитные катапульты и аэрофинишеры. Он сможет перевозить до 60 самолетов, включая стелс-истребители Су-57 и беспилотники. Концепция авианосца "Ламантин" основывается на другом проекте "Невского проектно-конструкторского бюро", авианосца "Ульяновск", модель которого уступает американским авианосцам типа "Форд", однако имеет на палубе традиционные для авианосцев Советского Союза и России трамплин и катапульты.

Стоит обратить внимание, что ВМФ России говорил о планах построить от двух до четырех новых авианосцев еще в 2005 году. Работы должны были начаться в 2013 году, однако проект по замене старого авианосца "Адмирал Кузнецов" был принят только в 2017 году. Прошло уже 14 лет, работы по строительству авианосца нового поколения так и не были начаты, а проект по сооружению необходимой для этого крупной верфи и вовсе был отложен.

Дело дошло до того, что страна была вынуждена модернизировать серьезно пострадавший в результате аварии авианосец "Адмирал Кузнецов", чтобы продлить срок его службы. Поэтому и возникают сомнения относительно решимости и реальных возможностей России построить новый авианосец. Даже Индия, славящаяся своей медлительностью, смогла построить авианосец "Викрант" (Vikrant) всего за 10 лет. Россия же за 14 лет практически не продвинулась и создала только внушительный макет и амбициозный проект. Ее решимость построить авианосец видится весьма сомнительной.

Необходимо также помнить о том, что Россия занимает четвертое место в мире по расходам на вооруженные силы, и теоретически располагает достаточным для строительства авианосца объемом долгосрочных инвестиций. Этого хватит, чтобы создать обычный 60-тонный авианосец. Но так как предпочтение явно отдается атомным авианосцам, а, может быть, по причине нежелания просить помощи у Китая, учиться на его опыте и закупать у него все необходимое оборудование, создается впечатление, что при наличии спроса и всех необходимых условий, строительство крупных авианосцев в России продвигается медленнее, чем в Индии.

Однако за последние два года отношение россиян к развитию авианосцев заметно изменилось. На дальневосточной судостроительной верфи "Звезда" начали проводить восстановительные работы и рыть большой сухой док. Очевидно, что таким образом страна готовится к созданию нового крупного авианосца. С учетом наличия уже разработанного проекта атомного авианосца "Ламантин" на верфи "Звезда" может в скором времени закипеть работа. Остается только наблюдать, хватит ли у России решимости осуществить свою "мечту об авианосце".