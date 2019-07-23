Войти
23.07.2019
ИноСМИ

Sina (Китай): появился проект нового российского авианосца с трамплином и катапультами, способного перевозить на борту самолеты пятого поколения

797
0
-1
Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге
Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Гальперин

"Невское проектно-конструкторское бюро" представило модель атомного авианосца "Ламантин", который сразу же привлек к себе внимание. Тем не менее китайское издание к подобным амбициям России относится скептически: несмотря на то, что она занимает четвертое место в мире по расходам на вооружение, развитие и строительство таких крупных кораблей, как авианосцы, в стране по-прежнему идет медленно.

После распада СССР российский флот с трудом смог упорядочить свою структуру. В то же время период холодной войны ему приходилось сталкиваться с проблемами обслуживания и недостатком финансирования. Несмотря на то, что за последние 10 лет ситуация в российской экономике улучшилась, увеличились расходы на оборону и развернулось строительство большего количества новых кораблей, развитие таких крупных надводных кораблей, как авианосцы, все еще идет медленно. На Международном военно-морском салоне, проходившем в Санкт-Петербурге в этом году, известное российское "Невское проектно-конструкторское бюро" представило модель атомного авианосца "Ламантин", которая привлекла внимание интернет-пользователей.

Сообщается, что водоизмещение авианосца "Ламантин" составляет 80-90 тысяч тонн, а при полной нагрузке может превышать 110 тысяч тонн. На палубе будут расположены трамплин, электромагнитные катапульты и аэрофинишеры. Он сможет перевозить до 60 самолетов, включая стелс-истребители Су-57 и беспилотники. Концепция авианосца "Ламантин" основывается на другом проекте "Невского проектно-конструкторского бюро", авианосца "Ульяновск", модель которого уступает американским авианосцам типа "Форд", однако имеет на палубе традиционные для авианосцев Советского Союза и России трамплин и катапульты.

Стоит обратить внимание, что ВМФ России говорил о планах построить от двух до четырех новых авианосцев еще в 2005 году. Работы должны были начаться в 2013 году, однако проект по замене старого авианосца "Адмирал Кузнецов" был принят только в 2017 году. Прошло уже 14 лет, работы по строительству авианосца нового поколения так и не были начаты, а проект по сооружению необходимой для этого крупной верфи и вовсе был отложен.

Дело дошло до того, что страна была вынуждена модернизировать серьезно пострадавший в результате аварии авианосец "Адмирал Кузнецов", чтобы продлить срок его службы. Поэтому и возникают сомнения относительно решимости и реальных возможностей России построить новый авианосец. Даже Индия, славящаяся своей медлительностью, смогла построить авианосец "Викрант" (Vikrant) всего за 10 лет. Россия же за 14 лет практически не продвинулась и создала только внушительный макет и амбициозный проект. Ее решимость построить авианосец видится весьма сомнительной.

Необходимо также помнить о том, что Россия занимает четвертое место в мире по расходам на вооруженные силы, и теоретически располагает достаточным для строительства авианосца объемом долгосрочных инвестиций. Этого хватит, чтобы создать обычный 60-тонный авианосец. Но так как предпочтение явно отдается атомным авианосцам, а, может быть, по причине нежелания просить помощи у Китая, учиться на его опыте и закупать у него все необходимое оборудование, создается впечатление, что при наличии спроса и всех необходимых условий, строительство крупных авианосцев в России продвигается медленнее, чем в Индии.

Однако за последние два года отношение россиян к развитию авианосцев заметно изменилось. На дальневосточной судостроительной верфи "Звезда" начали проводить восстановительные работы и рыть большой сухой док. Очевидно, что таким образом страна готовится к созданию нового крупного авианосца. С учетом наличия уже разработанного проекта атомного авианосца "Ламантин" на верфи "Звезда" может в скором времени закипеть работа. Остается только наблюдать, хватит ли у России решимости осуществить свою "мечту об авианосце".

Права на данный материал принадлежат ИноСМИ
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
ПАК ФА
Компании
Сухой ПАО
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
БПЛА
ИТ
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
22.04.2015
Россия надорвется будущим авианосцем
17.10.2012
Авианосцы нужны уже сегодня
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.07 23:38
  • 5
1904-1905, 2024-2025 или раньше?
  • 23.07 22:20
  • 26
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 23.07 21:34
  • 15
Афганские ВВС критикуют вертолёты США и хотят летать на Ми-35
  • 23.07 20:18
  • 4
Еще о проблеме задолженности предприятий российского оборонно-промышленного комплекса
  • 23.07 19:37
  • 2
В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
  • 23.07 19:28
  • 4
Высадка на Луну: почти никаких результатов за 50 лет! (Le Temps, Швейцария)
  • 23.07 17:51
  • 44
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 23.07 15:37
  • 1
В США российскую "Армату" назвали неконкурентоспособной
  • 23.07 15:19
  • 2
США строят новые стратегические баллистические ракеты
  • 23.07 15:09
  • 4
Урок мужества: офицеры-подводники спасли товарищей ценой своих жизней
  • 23.07 14:43
  • 7752
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.07 14:05
  • 1
Новые ведомственные награды полиции - СМИ получат знак с чернильницей
  • 23.07 12:53
  • 1
"Это вызов": Пентагон не устроила российская доктрина
  • 23.07 10:40
  • 1
Продемонстрированы внутренние отсеки РБК-2200
  • 23.07 05:41
  • 2
Русско-украинская летчица ВВС США поведала о патриотизме