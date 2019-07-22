ВМС США: герои морских таранов 2017 года пару лет спустя все еще "на больничном"

В 2017 году сразу два ко­раб­ля ВМС США по­ра­зи­ли весь мир бес­при­мер­ным ге­ро­из­мом, про­та­ра­нив не усту­пив­шие им дорогу тор­го­вые суда. Как об­сто­ят дела у па­ци­ен­тов се­год­ня?

После ре­мон­та в сухом доке эс­ми­нец имени двух ад­ми­ра­лов "Джон Мак­кейн" не вер­нет­ся на флот из-за новой про­бле­мы, воз­ник­шей при ис­пы­та­ни­ях после спуска на воду, под­твер­ди­ло ко­ман­до­ва­ние ВМС. Вы­яс­ни­лось, что левый вал эс­мин­ца не вы­ров­нен, что вы­зы­ва­ет вы­со­кие виб­ра­ции.

"Во время те­сти­ро­ва­ния экс­пер­ты по тех­ни­че­ско­му об­слу­жи­ва­нию ВМС опре­де­ли­ли, что левый вал ко­раб­ля смещен, ве­ро­ят­но, из-за столк­но­ве­ния в ав­гу­сте 2017 года. Цен­тров­ка валов в про­цес­се, ее пла­ни­ру­ет­ся за­вер­шить в ок­тяб­ре 2019 года. Ко­рабль должен быть готов к ноябрю 2019 года”, - го­во­рит­ся в за­яв­ле­нии пресс-сек­ре­та­ря NAVSEA Коллин О'Рурк.

Сме­ще­ние вала может озна­чать, что под­шип­ни­ки вышли из строя (не хорошо, но ис­пра­ви­мо), либо вал де­фор­ми­ро­ван, либо глав­ный ре­дук­тор не вы­ров­нен (очень плохо), по словам быв­ше­го ин­же­не­ра ВМС на усло­ви­ях ано­ним­но­сти. Тот факт, что окон­ча­ние работ на­ме­че­но на этот год, ука­зы­ва­ет на то, что про­бле­ма за­клю­ча­ет­ся в под­шип­ни­ках.

Флот на­де­ял­ся вер­нуть Мак­кей­на уже этой весной, со­глас­но ин­тер­вью от начала года с вице-ад­ми­ра­лом Филом Сой­е­ром, ко­ман­ду­ю­щим 7-м флотом США.

Но его ремонт был от­но­си­тель­но про­стым по срав­не­нию с курсом ле­че­ния его кол­ле­ги - эс­мин­ца "Фиц­д­же­ральд", ко­то­рый по­лу­чил се­рьез­ные ослож­не­ния с над­строй­кой. Сна­ча­ла были пред­ло­же­ния вообще ам­пу­ти­ро­вать по­вре­жден­ную часть и "по­ста­вить протез", но вне­зап­но ин­же­не­ры вы­яс­ни­ли, что кон­струк­ция эс­мин­цев типа "Арли Бёрк" не рас­счи­та­на на вос­ста­нов­ле­ние от­дель­ных секций ко­раб­ля по­доб­ным спо­со­бом, по­это­му работа над по­ис­ком ре­ше­ния заняла про­дол­жи­тель­ное время.

"Фиц­д­же­ральд" также уже спущен на воду, но его воз­вра­ще­ние в строй пла­ни­ру­ет­ся только летом 2020 года, со­глас­но за­яв­ле­нию ко­ман­до­ва­ния ВМС.

Пока ин­же­не­ры ре­мон­ти­ру­ют ко­раб­ли, Ти­хо­оке­ан­ский флот США тоже прошел "ка­пи­таль­ный ремонт". После смелых та­ра­нов ко­ман­до­ва­ние уже­сто­чи­ло кон­троль за ко­раб­ля­ми 7-го флота США. Вице-ад­ми­рал Сойер с со­рат­ни­ка­ми раз­ра­бо­та­ли и внед­ри­ли си­сте­му, ко­то­рая от­ли­ча­ет­ся от имев­шей­ся "сколь­зя­щей модели" про­вер­ки бо­е­го­тов­но­сти ко­раб­ля и эки­па­жа в сто­ро­ну си­сте­мы про­вер­ки, ис­поль­зу­ю­щей­ся для ко­раб­лей, ба­зи­ру­ю­щих­ся в США. По словам Сойера, это по­спо­соб­ству­ет ис­клю­че­нию по­доб­ных ин­ци­ден­тов в бу­ду­щем.