ВМС США: герои морских таранов 2017 года пару лет спустя все еще "на больничном"
В 2017 году сразу два корабля ВМС США поразили весь мир беспримерным героизмом, протаранив не уступившие им дорогу торговые суда. Как обстоят дела у пациентов сегодня?
После ремонта в сухом доке эсминец имени двух адмиралов "Джон Маккейн" не вернется на флот из-за новой проблемы, возникшей при испытаниях после спуска на воду, подтвердило командование ВМС. Выяснилось, что левый вал эсминца не выровнен, что вызывает высокие вибрации.
"Во время тестирования эксперты по техническому обслуживанию ВМС определили, что левый вал корабля смещен, вероятно, из-за столкновения в августе 2017 года. Центровка валов в процессе, ее планируется завершить в октябре 2019 года. Корабль должен быть готов к ноябрю 2019 года”, - говорится в заявлении пресс-секретаря NAVSEA Коллин О'Рурк.
Смещение вала может означать, что подшипники вышли из строя (не хорошо, но исправимо), либо вал деформирован, либо главный редуктор не выровнен (очень плохо), по словам бывшего инженера ВМС на условиях анонимности. Тот факт, что окончание работ намечено на этот год, указывает на то, что проблема заключается в подшипниках.
Флот надеялся вернуть Маккейна уже этой весной, согласно интервью от начала года с вице-адмиралом Филом Сойером, командующим 7-м флотом США.
Но его ремонт был относительно простым по сравнению с курсом лечения его коллеги - эсминца "Фицджеральд", который получил серьезные осложнения с надстройкой. Сначала были предложения вообще ампутировать поврежденную часть и "поставить протез", но внезапно инженеры выяснили, что конструкция эсминцев типа "Арли Бёрк" не рассчитана на восстановление отдельных секций корабля подобным способом, поэтому работа над поиском решения заняла продолжительное время.
"Фицджеральд" также уже спущен на воду, но его возвращение в строй планируется только летом 2020 года, согласно заявлению командования ВМС.
Пока инженеры ремонтируют корабли, Тихоокеанский флот США тоже прошел "капитальный ремонт". После смелых таранов командование ужесточило контроль за кораблями 7-го флота США. Вице-адмирал Сойер с соратниками разработали и внедрили систему, которая отличается от имевшейся "скользящей модели" проверки боеготовности корабля и экипажа в сторону системы проверки, использующейся для кораблей, базирующихся в США. По словам Сойера, это поспособствует исключению подобных инцидентов в будущем.
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