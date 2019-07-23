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23.07.2019
Интерфакс-АВН

Казахстан и Россия имеют серьезные планы на будущее в вопросе сотрудничества по космодрому Байконур - Токаев

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Вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-09" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-09" на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Нур-Султан. 21 июля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - У Казахстана и России есть серьезные планы для сотрудничества в космической сфере, в том числе на космодроме Байконур, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Мы тесно сотрудничаем с РФ (в космической сфере - ИФ-К), во время недавних переговоров с президентом РФ эта тема затрагивалась в Москве, Кремле. Владимир Владимирович Путин очень положительно относится к этому сотрудничеству, дает соответствующие поручения. По итогам этих переговоров я принял главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина", - сказал Токаев в документальном фильме российского журналиста Алексея Пивоварова "Президент 2.0", показанном в воскресенье вечером в эфире казахстанского "31 канала".

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
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