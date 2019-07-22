Войти
22.07.2019
Военно-промышленный курьер

Пентагон хочет сделать лазерное оружие реальностью – это экономичнее

645
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

По словам генерал-лейтенанта сухопутных войск США Пола Островски, идёт совместная работа с ВМС США над созданием лазерного оружия мощностью в 100 киловатт.

Лазер будет использоваться для противовоздушной и противоракетной обороны аэродромов. Данное оружие будет развёртываться на платформе большей по размерам и более мобильной, чем платформа для 50-киловаттного лазера на базе боевой машины "Страйкер". Этот боевой лазер носит название High Energy Laser Tactical Vehicle Demonstrator, сокращенно HEL TVD. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Над проектом по созданию лазера HEL TVD совместно работают компании Dynetics и Lockheed Martin. Данный проект имеет высокий приоритет. Ожидается, что первое испытание лазера состоится к 2022 году. Армия США планирует увеличить мощность HEL TVD до 250 киловатт.

В рамках маневренной системы ПВО малой дальности M-SHORAD сухопутные войска США уже к 2022 году получат боевые лазеры мощностью 50 киловатт на базе боевых машин "Страйкер". Это оружие, по мнению генерала, будет не только эффективным, но и экономичным.

Пол Островски сказал: "Преимущество лазера в том, что у нас есть возможность иметь неограниченный запас боеприпасов, когда дело доходит до уничтожения беспилотных летательных аппаратов, а также ракет, артиллерийских снарядов и минометных мин. Мы раньше стреляли ракетами за 100 тысяч долларов по дрону стоимостью в семь тысяч долларов. Теперь мы не будем тратить на это такие деньги, мы будем уничтожать данные цели гораздо быстрее и намного дешевле".

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Stryker
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
Похожие новости
07.05.2019
Ответ "Пересвету": американский лазер сбил ракету в воздухе
21.03.2017
Американские БТРы испытали лазерное оружие
23.05.2016
Лазерное оружие США: амбициозные планы
16.04.2014
Пентагон предполагает, бюджет располагает
02.02.2011
Пентагон умерил аппетит
30.04.2010
Создатели Reaper и F-35 разработают новую боевую машину
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.07 17:11
  • 1
Война расставляет все точки над i
  • 22.07 17:08
  • 29
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 22.07 17:01
  • 1
США в 2020 году отправят астронавтов в космос на своей ракете
  • 22.07 16:32
  • 14
Франция похвасталась "летающим солдатом"
  • 22.07 15:46
  • 4
Цену новейшего бронетранспортера на платформе "Бумеранг" снизят минимум в три раза
  • 22.07 15:32
  • 39
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 22.07 15:18
  • 3
Российские компании просят Минпромторг поддержать отечественную промышленность
  • 22.07 14:24
  • 1
ВПК США дышит на ладан
  • 22.07 14:08
  • 2
Воевать будем с Россией - глава разведывательного управления Минобороны США
  • 22.07 13:48
  • 15
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 22.07 13:45
  • 4
Содружество чужих форпостов
  • 22.07 13:25
  • 3
КСИР показал высадку спецназа на борт британского танкера
  • 22.07 12:23
  • 5
Хакеры взломали сервера ФСБ и скачали 7,5 терабайт информации, включая материалы ОКР "Натиск-2"
  • 22.07 10:27
  • 4
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
  • 22.07 09:54
  • 2
Агенты вливания