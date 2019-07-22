Индия ждёт от Франции помощи по двигателям Kaveri в том числе и для Су-30МКИ

В индийских СМИ появился материал, в котором сообщается о требованиях экспертов в области авиации ускорить работу по созданию на территории Индии производства авиационных двигателей. Отмечается, что это необходимо для получения "технологической независимости при обеспечении двигателями самолётов военной и гражданской авиации".

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Основной упор делается на необходимости развития проекта двигателя Kaveri. Пять лет назад в Индии этот проект, который предусматривался в том числе для оснащения истребителей Су-30МКИ, решили заморозить. Причина была названа такая: разрабатываемые двигатели не достигают требуемых параметров, в том числе параметров тяги и мощности.

По программе "Делай в Индии" было запланировано создание сотен таких двигателей с тягой около 125 кН.

При этом в Индии отказались от российского предложения по АЛ-41Ф1С, тяга которых превышает заявленные Нью-Дели "плановые" 125 кН.

В прессе Индии приводится заявление бывшего руководителя научно-исследовательского центра газотурбинных установок Т.Мохарао:

Ещё в 2010 году двигатель прошёл несколько испытаний. Он показал лётную годность. Например, одну из его модификаций использовали на борту Ил-76 в течение 70 лётных часов, затем проводились тесты на скоростные характеристики. Тогда двигатели характеристик не подтвердили, потому для парка истребителей Tejas используются двигатели General Electric (F404-GE).

Теперь в Индии говорят, что для модернизации в том числе Су-30МКИ они надеются привлечь специалистов французской SNECMA, которая "поможет превратить Kaveri в достойный двигатель для истребителей". Аргументация выглядит следующим образом:

Так как мы заказали у Франции партию Rafale, они должны нам помочь с развитием программы по созданию двигателей Kaveri.