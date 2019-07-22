Президент Украины Зеленский на недостроенном ракетном крейсере "Украина"

Оригинал взят у коллеги dambiev в Зеленский и "Украина"

Как сообщает РИА Новости , 19 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский побывал на Николаевском судостроительном заводе, где вместе с министром обороны Степаном Полтораком осмотрел недостроенный крейсер. Министр предложил главе государства начать частичный демонтаж корабля. По словам Полторака, сейчас вооружение и оснащение "Украины" непригодны к использованию. Строительство четвертого крейсера проекта 1164 "Атлант" под названием "Адмирал флота Советского Союза Лобов" началось в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993 году он перешел в собственность Украины и получил нынешнее название. В 1996 году достройку крейсера приостановили из-за отсутствия финансирования. Последующие попытки достроить его ни к чему не привели, и в конце 2017 года украинское Минобороны заявило, что ВМС не нуждаются в таком корабле.

Также, министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому достроить первый украинский корвет "Владимир Великий" на государственном предприятии "Николаевский судостроительный завод".

Недостроенный корвет, который начали строить в 2011 году, находится на территории Черноморского судостроительного завода. В частности, в МинобороныУкраины предложили арендовать помещение на территории ЧСЗ, чтобы реализовать программу "корвет", после чего перевезти конструкцию на "Николаевский судостроительный завод". Степан Полторак уточнил, что ВМФ Украины необходимо 4 таких корвета.

- Мы работаем над созданием корвета по стандартам НАТО… Корпус готов на 80%, а корвет в целом на 32%. Нужно 2 миллиарда 240 миллионов. Решением коллегии выполнение этой программы приостановили в июне 2014 года. Для начала работ нам нужно до миллиарда гривен, это чтоб возобновить программу строительства. Всего для полного оснащения навигацией, оборудованием с достройкой нужно 5,8 миллиарда гривен. Думаю, что с учетом нашего вооружения цена уменьшится. Второй корвет будет меньше строить, - сказал Степан Полторак.