Войти
22.07.2019
Интерфакс-АВН

Европейские оборонные инициативы не заменят НАТО - новый министр обороны ФРГ

644
0
0
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Литве
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Литве.
Источник изображения: © flickr.com, U.S. Army/Pablo N. Piedra

Берлин. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Новый министр обороны Германии и председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп Карренбауэр заявила о решающем значении НАТО для безопасности в Европе.

"НАТО есть и остается краеугольным камнем нашей архитектуры безопасности", - сказала Карренбауэр в интервью газете Frankfurter Sonntagszeitung.

Политик подчеркнула, что, несмотря на то, что североатлантический договор предусматривает "сильную европейскую опору", "никакая европейская инициатива не может заменить НАТО".

Карренбауэр также отметила, что "ничего подобного не обсуждается", говоря об альтернативе Североатлантическому альянсу.

По мнению министра, Германия дала НАТО "четкое обещание" увеличить военные расходы до 2% ВВП. Эту цель "нельзя достигнуть сегодня или завтра", но "нужно идти по пути к ее достижению", приводит газета слова Карренбауэр.

Политик заявила, что "всегда критиковала" среднесрочное финансовое планирование, согласно которому бюджет военного ведомства должен сократиться в последующие годы.

Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр была официально утверждена на посту министра обороны ФРГ, сменив избранную председателем Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
29.03.2017
Натовская массовка
16.11.2016
Власть национальных интересов
18.12.2013
«Россия хочет показать, кто главный в регионе»
15.10.2013
Провал европейской программы БПЛА: перспективы рынка летательных боевых роботов
08.09.2010
Не тот нынче Бундесвер...
05.03.2010
Еще один шаг к доверию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.07 17:01
  • 1
США в 2020 году отправят астронавтов в космос на своей ракете
  • 22.07 16:44
  • 28
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 22.07 16:32
  • 14
Франция похвасталась "летающим солдатом"
  • 22.07 15:46
  • 4
Цену новейшего бронетранспортера на платформе "Бумеранг" снизят минимум в три раза
  • 22.07 15:32
  • 39
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 22.07 15:18
  • 3
Российские компании просят Минпромторг поддержать отечественную промышленность
  • 22.07 14:24
  • 1
ВПК США дышит на ладан
  • 22.07 14:08
  • 2
Воевать будем с Россией - глава разведывательного управления Минобороны США
  • 22.07 13:48
  • 15
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 22.07 13:45
  • 4
Содружество чужих форпостов
  • 22.07 13:25
  • 3
КСИР показал высадку спецназа на борт британского танкера
  • 22.07 12:23
  • 5
Хакеры взломали сервера ФСБ и скачали 7,5 терабайт информации, включая материалы ОКР "Натиск-2"
  • 22.07 10:27
  • 4
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
  • 22.07 09:54
  • 2
Агенты вливания
  • 22.07 09:37
  • 5
Назван эффективный способ превратить Марс в Землю