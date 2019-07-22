Отправка робота FEDOR на МКС позволит двигаться в сторону освоения дальнего космоса - Рогозин

Байконур. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Испытания на борту Международной космической станции человекоподобного робота позволят в будущем избавить космонавтов от опасных работ за ее бортом, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"22 августа мы впервые отправляем антропоморфного робота. Это очень важно для продолжения операций, которые будут направлены на то, чтобы заменять человека при проведении наиболее рискованных операций, в том числе в будущем и на внешнем борту станции", - сказал Рогозин журналистам.

Он напомнил, что отправившийся на МКС в субботу космонавт Александр Скворцов прошел необходимый курс подготовки, "поэтому он готов принять на борту такого помощника экипажа".

"Это будет новый этап в развитии космонавтики. Для российской космонавтики это будет первый этап работы с антропоморфными системами, которые позволят нам дальше двигаться в дальний космос", - сказал глава "Роскосмоса".

Он отметил, что после субботнего пуска "Роскосмос" начинает подготовку к августовскому экспериментальному пуску ракеты "Союз-2.1а".

"Для нас открывается дорога к подготовке испытательного пуска, который состоится 22 августа. Мы переходим от ракет "Союз-ФГ" на ракету "Союз-2.1а" с цифровой системой управления. У нас будет ещё один пуск ракеты "Союз-ФГ" с украинской системой управления, это будет 25 сентября", - сказал Рогозин.

Он напомнил, что среди членов экипажа в сентябре будет первый астронавт из Объединённых Арабских Эмиратов.

В субботу в 19:28 мск ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблём "Союз МС-13" стартовала с "Гагаринского старта" космодрома Байконур к МКС. На борту корабля космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.

В ходе работы на станции новому экипажу предстоит выполнить обширную программу экспериментов, число которых приближается к полусотне.

Одним из самых знаковых событий станет работа в рамках эксперимента "Испытатель". Космонавтам предстоит в августе встретить пилотируемый корабль "Союз МС-14" без экипажа, но с человекоподобным роботом FEDOR на борту.

Согласно программе экспериментов, Скворцов и Овчинин будут проводить "исследование возможностей использования дистанционно-управляемого антропоморфного робота в перспективных пилотируемых транспортных кораблях нового поколения".

В конце июня Скворцов сообщил журналистам, что задачи, которые будет выполнять FEDOR на МКС, пока являются тайной.

"Он работоспособен, но сохраним немного интригу. Задачи, которые перед ним стояли, уменьшились, будет не так много времени. Задачи озвучивать не буду - что буду выполнять я, а он - делать вместе со мной. Это интересно, вы все увидите", - сказал Скворцов на пресс-конференции 28 июня.

Ранее он сообщал, что в ходе тренировок к роботу возникали замечания, связанные с нюансами работы в невесомости.

"У нас были с ним занятия. Эта задача появилась очень неожиданно, пришлось решать её сходу. Есть некоторые замечания по подготовке. Но это замечания, которые понимают космонавты, знающие, что такое невесомость. Это некоторые нюансы, я уверен, что они будут устранены, и надеюсь, что результат работы с "Фёдором" будет положительным и интересным, и первый блин не будет комом. Вы это увидите по нашим съемкам", - сказал Скворцов 26 июня журналистам, не уточнив характер замечаний.

Он заявил, что робот станет первым на МКС искусственным помощником человека - аватаром.

"Получается так, именно в таком режиме как аватар", - сказал Скворцов, отвечая на вопрос о том, будет ли FEDOR первым андроидным механизмом на станции.

Он сообщил, что на станции уже подготовлено место для робота.

Ранее источник "Интерфакса" в ракетно-космической отрасли сообщал, что при подготовке робота к полету на корабле роботу пришлось модернизировать плечевой пояс.

"Он прошёл примерку, после чего была проведена его доработка, связанная с тем, что он критично проходил через люк. В невесомости космонавтам придётся без каких-либо приспособлений переносить робота из корабля на Международную космическую станцию", - сказал собеседник агентства в начале июня.

Это позднее подтвердил глава "Роскосмоса".