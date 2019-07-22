Войти
22.07.2019
Военное обозрение

Неизвестный беспилотник атаковал "иранскую военную базу" в Ираке

510
0
0

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает об операции, которая была проведена в воздушном пространстве Ирака. В сообщении говорится о том, что "неизвестный" беспилотник после пересечения иракской воздушной границы нанёс удар по "военной базе Ирана", расположенной в провинции Салах-эд-Дин (центральная часть страны).

Источник изображения: topwar.ru

По заявлениям представителей упомянутого телеканала, в результате удара по иранской базе погиб один представитель Корпуса стражей исламской революции, ранения получили несколько представителей "Хизбаллы".

По некоторым данным, речь идёт о нанесении удара по базе шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", поддерживаемого Тегераном.

На телеканале "Аль-Арабия" заявили, что на этой базе в Ираке хранились "иранские баллистические ракеты, доставленные с иранской территории на нескольких грузовиках". Несколько ракет были уничтожены в результате удара с воздуха.

Журналисты обратились к официальному представителю Пентагона с вопросом о том, принадлежал ли ударный беспилотник, использовавшийся при операции в иракском воздушном пространстве, Соединённым Штатам. В Пентагоне заявили о непричастности США к нанесению этого удара. Это дало повод ближневосточным журналистам предположить, что удар наносился израильским БПЛА.

В Минобороны Израиля информацию о применении беспилотника в иракском воздушном пространстве не комментируют.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ирак
Иран
США
Проекты
БПЛА
Похожие новости
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
18.02.2014
Саудовская Аравия готовится к большой войне
04.12.2013
Иллюзия победы
17.06.2013
Пентагон поставил на саудитов
18.04.2013
ПВО Ирана
11.03.2012
Удар Израиля по Ирану: проблемы и шансы на успех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.07 17:11
  • 1
Война расставляет все точки над i
  • 22.07 17:08
  • 29
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 22.07 17:01
  • 1
США в 2020 году отправят астронавтов в космос на своей ракете
  • 22.07 16:32
  • 14
Франция похвасталась "летающим солдатом"
  • 22.07 15:46
  • 4
Цену новейшего бронетранспортера на платформе "Бумеранг" снизят минимум в три раза
  • 22.07 15:32
  • 39
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 22.07 15:18
  • 3
Российские компании просят Минпромторг поддержать отечественную промышленность
  • 22.07 14:24
  • 1
ВПК США дышит на ладан
  • 22.07 14:08
  • 2
Воевать будем с Россией - глава разведывательного управления Минобороны США
  • 22.07 13:48
  • 15
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 22.07 13:45
  • 4
Содружество чужих форпостов
  • 22.07 13:25
  • 3
КСИР показал высадку спецназа на борт британского танкера
  • 22.07 12:23
  • 5
Хакеры взломали сервера ФСБ и скачали 7,5 терабайт информации, включая материалы ОКР "Натиск-2"
  • 22.07 10:27
  • 4
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
  • 22.07 09:54
  • 2
Агенты вливания