Неизвестный беспилотник атаковал "иранскую военную базу" в Ираке

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает об операции, которая была проведена в воздушном пространстве Ирака. В сообщении говорится о том, что "неизвестный" беспилотник после пересечения иракской воздушной границы нанёс удар по "военной базе Ирана", расположенной в провинции Салах-эд-Дин (центральная часть страны).

Источник изображения: topwar.ru

По заявлениям представителей упомянутого телеканала, в результате удара по иранской базе погиб один представитель Корпуса стражей исламской революции, ранения получили несколько представителей "Хизбаллы".

По некоторым данным, речь идёт о нанесении удара по базе шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", поддерживаемого Тегераном.

На телеканале "Аль-Арабия" заявили, что на этой базе в Ираке хранились "иранские баллистические ракеты, доставленные с иранской территории на нескольких грузовиках". Несколько ракет были уничтожены в результате удара с воздуха.

Журналисты обратились к официальному представителю Пентагона с вопросом о том, принадлежал ли ударный беспилотник, использовавшийся при операции в иракском воздушном пространстве, Соединённым Штатам. В Пентагоне заявили о непричастности США к нанесению этого удара. Это дало повод ближневосточным журналистам предположить, что удар наносился израильским БПЛА.

В Минобороны Израиля информацию о применении беспилотника в иракском воздушном пространстве не комментируют.