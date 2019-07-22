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22.07.2019
Военное обозрение

Индийские лётчики хотят перенять сирийский опыт ВКС РФ по борьбе с террористами

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Маршал авиации Индии Бирендер Дханоа, назвавший в качестве условий приобретения Су-57 вхождение этих истребителей в состав ВКС РФ с последующим "проявлением", отметил, что Индия изучает опыт российской боевой авиации в сирийском конфликте.

Источник изображения: Минобороны РФ

По словам Дханоа, у российских ВКС имеется опыт проведения крупномасштабных контртеррористических операций, полученный в Сирии.

Главком ВВС Индии отмечает, что индийские лётчики с нетерпением ожидают совместных маневров, чтобы часть такого опыта перенять. Учения при участии ВВС Индии и ВКС России намечены на конец текущего года. Речь идёт о маневрах Indra-2019.

Маршал в интервью газете "Красная Звезда":

Индийские лётчики хотели бы перенять часть того опыта, который российскими лётчиками приобретён при выполнении операций против террористов в Сирии.

Маршал Дханоа добавил, что Россия для Индии была и остаётся крупнейшим военно-техническим партнёром. По его словам, запланирована модернизация имеющихся в составе индийских военно-воздушных сил истребителей Су-30МКИ. С этой модернизацией индийским заводам поможет Российская Федерация.

При посещении России индийскому маршалу продемонстрировали ЗРК С-400, после чего он заявил, что для него было крайне интересно сравнить показатели С-400 с показателями ЗРК С-125 "Печора", в состав расчёта которого он в своё время входил.

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