Глава разведки США сравнил российскую и китайскую "угрозы"

Директор разведывательного управления Пeнтагона генерал-лейтенант Роберт Эшли заявил, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.

Таким образом глава разведки министерства обороны США ответил в ходе Аспенского форума на вопрос о том, кто опаснее для Вашингтона — Москва или Пекин, передает "РИА Новости".

По его словам, несколько тысяч ядерных зарядов в распоряжении РФ представляют собой "экзистенциальную угрозу", тогда как опасность со стороны КНР носит экономический характер.

При этом Эшли согласен с теми, кто считает, что если страну "припереть к стенке", то она может реагировать непредсказуемым образом, и это вполне применимо к Москве.

17 июля представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что в Пекине высоко ценят комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова о "китайской угрозе". Он отметил, что слова главы российского дипломата четкие и позитивные, а отношения между странами в последние годы беспрецедентно развивались.

Лавров ранее выразил мнение, что раскручивать миф о "китайской угрозе" для России — дело рук тех, кому доставляет беспокойство конструктивное развитие двусторонних связей. При этом, комментируя информацию о проживании на Дальнем Востоке и в Сибири 12 млн китайцев, министр сказал, что достоверность этой цифры вызывает большие сомнения, а связанные с ней страхи "явно преувеличены".