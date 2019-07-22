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22.07.2019
Известия.ru

Глава разведки США сравнил российскую и китайскую "угрозы"

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Ting Shen

Директор разведывательного управления Пeнтагона генерал-лейтенант Роберт Эшли заявил, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.

Таким образом глава разведки министерства обороны США ответил в ходе Аспенского форума на вопрос о том, кто опаснее для Вашингтона — Москва или Пекин, передает "РИА Новости".

По его словам, несколько тысяч ядерных зарядов в распоряжении РФ представляют собой "экзистенциальную угрозу", тогда как опасность со стороны КНР носит экономический характер.

При этом Эшли согласен с теми, кто считает, что если страну "припереть к стенке", то она может реагировать непредсказуемым образом, и это вполне применимо к Москве.

17 июля представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что в Пекине высоко ценят комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова о "китайской угрозе". Он отметил, что слова главы российского дипломата четкие и позитивные, а отношения между странами в последние годы беспрецедентно развивались.

Лавров ранее выразил мнение, что раскручивать миф о "китайской угрозе" для России — дело рук тех, кому доставляет беспокойство конструктивное развитие двусторонних связей. При этом, комментируя информацию о проживании на Дальнем Востоке и в Сибири 12 млн китайцев, министр сказал, что достоверность этой цифры вызывает большие сомнения, а связанные с ней страхи "явно преувеличены".

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Ядерный щит
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