Трамп принял в Белом доме американских астронавтов в честь 50-летия высадки на Луну

Вашингтон. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу принял в Белом доме астронавтов Базза Олдрина и Майкла Коллинза, участвовавших в программе по высадке на Луну, сообщают американские СМИ.

Также в Овальный кабинет были приглашены их родственники и родственники скончавшегося в 2012 году командира экипажа корабля "Аполлон-11" Нила Армстронга. В Овальном кабинете на встрече с астронавтами были первая леди США Мелания Трамп, вице-президент США Майк Пенс и директор НАСА Джим Брайденстайн.

Встреча в Белом доме была организована в честь 50-й годовщины высадки американских астронавтов на Луну.

Трамп в ходе встречи назвал высадку астронавтов на Луну одним из величайших достижений в истории. В ходе встречи он выслушал планы своей администрации по отправке космонавтов на Луну и на Марс.

"Мы вновь вернем очарование" космической программе, заявил Трамп, чьи слова приводит агентство Associated Press.

Астронавт Олдрин, беседуя с Трампом рассказал, что он очень огорчен тем, что американская космическая программа, как ему кажется, слабо развивается в последние 10-15 лет.

В ходе встречи Трамп затронул и вопросы, не касающиеся космоса. Так, он заявил, что не сомневается в том, что американский корабль накануне сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. Также он рассказал, что провел переговоры по телефону с кандидатом на пост лидера Консервативной партии Британии Борисом Джонсоном и выразил уверенность в том, что тот станет премьером этой страны. Также Трамп высказался по поводу недавнего ареста американского рэпера A$AP Rocky в Швеции, отношений Японии и Южной Кореи и лимита госдолга США.