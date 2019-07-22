Армия Франции создаст отряд писателей-фантастов для предсказания будущего
Французская армия решила создать команду писателей-фантастов, чтобы спрогнозировать возможные будущие угрозы.
Согласно отчету Агентства по оборонным инновациям Франции, данный отряд будет "предлагать сценарии разрушения", о которых военные стратеги могут и не догадываться, сообщает Би-би-си.
Власти полагают, что писатели будут мыслить более творчески, чем обычные сотрудники вооруженных сил. Команда писателей будет состоять из четырех-пяти человек.
Отмечается, что с помощью ролевых игр и других методов отряд попытается спрогнозировать, как террористические организации или иностранные государства могут применить передовые технологии.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что воздушный бой будущего могут принципиально изменить беспилотники.
Анастасия Воробьева
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