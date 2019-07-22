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22.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Армия Франции создаст отряд писателей-фантастов для предсказания будущего

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Источник изображения: "Война миров", Paramount Pictures

Французская армия решила создать команду писателей-фантастов, чтобы спрогнозировать возможные будущие угрозы.

Согласно отчету Агентства по оборонным инновациям Франции, данный отряд будет "предлагать сценарии разрушения", о которых военные стратеги могут и не догадываться, сообщает Би-би-си.

Власти полагают, что писатели будут мыслить более творчески, чем обычные сотрудники вооруженных сил. Команда писателей будет состоять из четырех-пяти человек.

Отмечается, что с помощью ролевых игр и других методов отряд попытается спрогнозировать, как террористические организации или иностранные государства могут применить передовые технологии.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что воздушный бой будущего могут принципиально изменить беспилотники.


Анастасия Воробьева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Проекты
БПЛА
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